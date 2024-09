Ice Spice: Deutschlandtour im November 2024 – Termine & Ticketinfos hier

Ice Spice geht mit ihrem Debütalbum Y2K! auf ihre erste große Welttournee, die sie im November 2024 nach Berlin und Hamburg führt.

Ice Spice hat sich schon vor dem Erscheinen ihres Debütalbum Y2K! (Release am 6. Juli 2024) weltweit einen Namen in der Rap- und Popwelt machen können. Bereits 2022 landete sie mit ihrer Single „Munch (Feelin‘ U)“ einen viralen Hit auf TikTok, der ihr den globalen Durchbruch ermöglichte. Es folgten hochkarätige Kollaborationen, unter anderem mit Taylor Swift für die Neuauflage von „Karma“ sowie mit Nicki Minaj für den Song „Barbie World (with Aqua)“, der als „Barbie“-Soundtrackbeitrag herauskam. Nachdem sie so einige Hype-Momente hatte, erscheint eine Tournee nun nur logisch. Neben Konzertdates überall auf der Welt rollen jetzt auch Gig-Termine für Deutschland an. Im November kommt die 24-Jährige nach Berlin und Hamburg.

„Y2K! WORLD TOUR“: Es geht los! Ice Spice wird konkret am 13. November in der Berliner Columbiahalle und am 15. November in der Großen Freiheit 36 in Hamburg auftreten. Neben Deutschland stehen auch Konzerte in Belgien, Frankreich, Dänemark, Schweden und Norwegen auf dem Programm.

Ice Spice live 2024: Deutschlandtermine im Überblick:

13.11. – Berlin, Columbiahalle

15.11. – Hamburg, Große Freiheit 36

Tickets

Der Vorverkauf für die Konzerte der „Y2K! WORLD TOUR“ startet am Freitag, den 6. September, um 10 Uhr.

Mehr zu Y2K!

Mit Y2K! hat Ice Spice einen Sound geschaffen, der perfekt in die Ära des Millenniums passt. Der Titel ist eine direkte Anspielung auf ihren Geburtstag am 1. Januar 2000– einem Datum, das symbolisch für den Y2K-Trend steht. Auf dem Album sind auch prominente Features zu hören, darunter Travis Scott mit „Oh Shhh…“, Gunna mit „Bitch I’m Packin’“ und Central Cee mit „Did It First“. Kritiker:innen loben ihre LP für die Mischung aus eingängigen Drill-Beats und experimentellen Trap-Elementen.