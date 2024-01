Ice Spice veröffentlicht neue Single „Think U The Shit (Fart)“

Der Musikvideo zum Meme-inspirierten Song geht wenige Stunden nach dem Release live.

Nachdem sie ihren neuen Track bereits einige Wochen zuvor online angeteast hatte, veröffentlicht Ice Spice am heutigen Freitag, den 26. Januar, ihre Single „Think U The Shit (Fart)“. Ein paar Stunden nach dem Release, um 21 Uhr, geht auch das dazugehörige Musikvideo online.

Erst kam das Meme, dann ihr Song

Wer in letzter Zeit auf TikTok unterwegs war, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest einen Teil ihrer Single schon gehört. Die Zeilen „Think you the shit, bitch?/ You’re not even the fart“, begleitet durch Synthesizer und Kickdrum, haben sich innerhalb weniger Tage auf die „For You Pages“ der Nutzer:innen geschlichen und wurden schnell zu einem viralen Sound für Trends.

Bevor Ice Spice aus den Lines einen Song machte, wurde ein sehr ähnlicher Satz durch ein Meme aus Social Media bekannt. Im Jahr 2020 postete ein Nutzer den Spruch „BITCHES BE THINKING THEY THE SHIT BUT THEY AINT EVEN THE FART!!“ gemeinsam mit einem Bild von Nintendos Mario, der einen Joint raucht. Genau mit diesem Meme kündigte die Rapperin auch ihren Track zusammen mit dem kurzen Snippet an, was daraufhin auf TikTok kursierte.

Ice Spices Instagram-Beitrag:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Musikvideo kommt einige Stunden später

„Think U The Shit (Fart)“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das dazugehörige Musikvideo erscheint am 26. Januar um 21 Uhr.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Think U The Shit (Fart)“ im Stream: