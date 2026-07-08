Ikkimel und Drunken Masters: Neue EP erscheint am Freitag

Erst schockt Ikkimel das ZDF-Publikum, dann liefert sie mit Drunken Masters ein Live-Set – und legt schon diese Woche mit neuer EP nach.

Erster Gang: Ikkimel-Auftritt im Frühstücksfernsehen. Zweiter Gang: Ikkimel serviert ein Set mit Drunken Masters voller unveröffentlichter Leckerbissen.

Nun folgt der Nachtisch: Die frische Musik erscheint noch diese Woche als neue EP. Hier alle Infos dazu im Überblick.

Ein Wochenstart mit Schockfaktor

Was ein Wochenstart. Nach einem Morgen mit Schockfaktor im MoMa am 6. Juli sprach das gesamte deutsche Internet über nichts anderes als die Performance von „Fußballmänner“ der Rapperin Ikkimel vor dem ZDF-Publikum. Auf der Aufmerksamkeitswelle reitet die „Keta und Krawall“-Sängerin weiter und streamte am 7. Juli ein Set mit dem DJ-Duo Drunken Masters live auf YouTube. Darin durften sich Fans über den Vorgeschmack auf neue Songs freuen.

Für diese müssen sie sich gar nicht mehr so lange gedulden. Einen Tag später folgte die Ankündigung: Bereits am Freitag, den 10. Juli, soll eine neue EP von Ikkimel und Drunken Masters folgen.

53 Minuten lang ist das Video, in dem die drei Musiker:innen gemeinsam in einem gefliesten, an ein Badezimmer erinnernden Raum performen. Drunken Masters vor dem DJ-Pult und Ikkimel am Mikrofon, all das ausgeleuchtet in grünlichem Neon-Licht.

Zum Einstieg spielen Johannes Gehring und Christopher Rabai Zitate über die Rapperin ein: „Drei Worte die Ikkimel beschreiben? Schlau. Provokant. Ja, Cunty.“ Dann folgen 50 Minuten gewohnte „Fotzen Rap“-Lyrics auf die elektronischen Beats von Drunken Masters. Darunter sind viele bislang unbekannte Tracks, die wohl am 10. Juli auf der neuen EP zu finden sein werden.

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Begeisterung bei Fans

Das Produzenten-Duo und die Rapperin hatten bereits auf dem Song „Ran an die Buletten“ von PA6 zusammengearbeitet. Darauf war Ikkimel zu hören, produziert wurde er von Florida Juicy und Drunken Masters. Nun tun sich die DJs mit dem Deutschrap-Phänomen für eine gesamte EP zusammen – und ihre Fans feiern es.

Unter dem YouTube-Video des Live-Sets bei HÖR Berlin kommentiert ein:e Nutzer:in: „Gestern im Moma deutsche Rentner traumatisieren und heute Banger Set raushauen. Mutter kocht in Vollzeit.“ Für alle, die nicht fließend Gen Z sprechen: Das darf man als Begeisterung übersetzen.