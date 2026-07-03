Ikkimel bei splash! Festival: Kein Platz auf der Hauptbühne

Ikkimel trat beim splash! Festival 2026 auf der Beach Stage auf, nicht auf der Mainstage – dabei wären laut Fans deutlich mehr Zuschauer:innen möglich gewesen.

Ikkimel, unter ihren Fans auch Mama Ikki genannt, ist gerade DAS Deutschrap-Phänomen der Stunde. Mit Voll-auf-die-Fresse-Attitüde und provokanten Lyrics spaltet sie die Crowds nicht nur beim Moshpitten. Niemand kann jedoch bestreiten: Was die Dame macht, kommt gut an. Sie spielt ausverkaufte Konzerte und hat einen vollgepackten Festivalsommer. Am 2. Juli verformte Ikkimel auf dem splash!, dem Treffpunkt der HipHop- und Rap-Szene in Gräfenhainichen. Doch Mama Ikki war nicht auf der Hauptbühne zu sehen. Fans sind darüber entrüstet.

Zu wenig Frauen auf der Mainstage

Schon vor Beginn des Festival-Wochenendes wurden vereinzelt kritische Stimmen laut: Das Problem von zu wenigen weiblichen Acts auf Festivalbühnen ist seit Jahren Dauerthema. Die Rap-Szene ist da sicherlich kein Vorzeige-Schüler. Auf dem splash! Festival 2026 ist die Ausbeute entsprechend mager: Kein einziger reiner FLINTA-Act spielt auf der MainStage. Die einzige Frau, die dort während des gesamten Wochenendes offiziell vertreten ist: Isi I von PATINA Records, einem HipHop-Kollektiv. Der Zeitslot: 16 Uhr am Freitag, also auch nicht gerade Primetime.

„The Beach is closed“

Dabei gibt es durchaus weibliche Acts, nur eben nicht auf der großen Bühne: Ikkimel, die feministische Deutschrap-Ikone schlechthin, spielte am 2. Juli um 22:40 Uhr auf der Beach Stage. Doch warum tritt so eine bekannte Künstlerin nur auf der zweitgrößten Bühne des Festivals auf?

Dass die „Keta und Krawall“-Sängerin auch die Mainstage vollbekommen hätte, da sind sich ihre Anhänger:innen sicher. Bei der Beach Stage kam es wegen des hohen Andrangs zu einem Einlassstopp. „The Beach is closed“, verkündeten mehrere Fans auf TikTok. Steckt hinter Ikkimels Auftritt also die Frauenfeindlichkeit der Szene?

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Ikkimels eigene Entscheidung?

Laut Publikum sprach Ikkimel selbst den Elefanten im Raum an: Sie habe sich aktiv dazu entschieden, auf der kleineren Bühne zu spielen. Die Wahl sei zwischen einem Top-Slot auf der Beach Stage und einer weniger guten Spielzeit auf der Mainstage zugunsten eines kleineren Publikums ausgefallen. Der entscheidende Punkt war also gute Stimmung auf Kosten von Größe, so berichten zumindest Konzertbesucher:innen auf TikTok.

Die zugrundeliegende Frage bleibt dennoch: Wieso wurde Ikkimel nicht direkt ein guter Slot auf der größten Bühne angeboten? Passt sie einfach nicht 100% zum splash!-Publikum, oder ist das dann doch die Benachteiligung weiblicher Künstlerinnen auf Festivalbühnen?