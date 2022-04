Loredana-Wiki: Was Fans über die Rapperin wissen wollen

Popkolumne, Folge 160

Bühne, Benefiz & Verzweiflung – Welche Rolle spielt Pop im Kriegsfall?

Der ESC wird große Bühne für die Ukraine, deren Präsident Wolodymyr Selenskyj hält bei den Grammy Awards eine Rede, Sampler kurbeln die Solidarität an, Behelfstrottel wollen Platten mit dem Thema Krieg verkaufen und Linus Volkmann verzichtet umständehalber auf einen Diss gegen Revolverheld. In was für einer Welt Leben wir eigentlich? Die neue Popwoche.