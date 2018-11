Ilgen-Nur geht auf Tour 2019

Foto: Euphorie / PR. All rights reserved.

Wir dürfen Euch Ilgen-Nur erneut ans Herz legen: Irgendwo zwischen Kate Nash und Courtney Barnett macht die Wahl-Hamburgerin, die eigentlich aus der Nähe von Stuttgart stammt, gitarrenlastigen Indiepop.

Ihre erste EP heißt NO EMOTIONS und wurde von Max Rieger (Die Nerven, All diese Gewalt) aufgenommen. Sie umfasst fünf „sad songs about growing up“, unter anderem die Single „Cool“. Trümmer-Sänger Paul Pötsch spielt für Ilgen-Nur Gitarre. 2018 war sie auf Tour mit Tocotronic, nach einigen Festivalausflügen nach Brighton oder auch Wien traut sie sich 2019, ihre EP und andere neue Songs auf einer Tour durch Deutschland vorzustellen. „Cool”.

Die Tourdaten von Ilgen-Nur 2019: