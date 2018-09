„Wir sind mehr“-Konzert in Chemnitz: Warum Die Toten Hosen die richtigen Headliner waren

Campino und Die Toten Hosen am 3. September 2018 in Chemnitz

Die Kritik kam fast genauso schnell wie das Soli-Konzert selbst zustande: Nur Minuten nach der Ankündigung, dass beim „Wir sind mehr“-Konzert in Chemnitz am vergangenen Montag nicht nur Casper und Marteria, sondern auch Kraftklub, Feine Sahne Fischfilet, K.I.Z und, als Headliner des Minifestivals, Die Toten Hosen auftreten würden, folgten erste Gegenstimmen. Ein Tenor, auch nach dem 3. September 2018: Schön und gut, das sowas nun auf die Beine gestellt würde, aber doch bitte erstens nicht bl0ß mit den üblichen Verdächtigen und zweitens ohne die nervigen Hosen, diese Mainstream-Moralapostel!

Ein 26 Jahre alter Song von Die Toten Hosen, der erschreckend aktuell ist

Hosen-Sänger Campino positioniert sich immer wieder gegen diskriminierende politische Weltbilder. Zuletzt war er bei der ECHO-Verleihung der einzige Künstler, der sich gegen die zurecht kritisierte Auschwitz-Zeile von Farid Bang und Kollegah aussprach. Besonders eindrucksvoll hat er sich nun am Montagabend in Chemnitz positioniert – nicht etwa durch seine Ansagen („Es gibt keinen Unterschied an solchen Abenden. Ob du jetzt Hiphop machst oder Rockmusik oder sonst was. Und dann stehen wir vor Euch, sehen da irgendwelche Zehnjährigen rumlaufen und daneben irgendwelche 80-Jährigen. Und manche sind cool und manche sind uncool, aber eines haben wir alle gemeinsam: Gemeinsam gegen Rechts außen und diese Vollidioten!“) oder durch das „Schrei nach Liebe“-Cover mit Rod von Die Ärzte und Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks, sondern durch die Wiederaufführung von Klassikern aus dem bandeigenen Repertoire.

Die Toten Hosen – „Willkommen in Deutschland“ (1993, Live-Video):

https://www.youtube.com/watch?v=tx_C6VR06pQ Video can’t be loaded: Die Toten Hosen – Willkommen in Deutschland (live Düsseldorf 1993) (https://www.youtube.com/watch?v=tx_C6VR06pQ)

Die Toten Hosen – „Willkommen in Deutschland“ (Text):

Dies ist das Land, in dem man nicht versteht,

Dass FREMD kein Wort für feindlich ist,

In dem Besucher nur geduldet sind,

Wenn sie versprechen, dass sie bald wieder gehen.

Es ist auch mein zuhaus‘, selbst wenn’s ein Zufall ist

Und irgendwann fällt es auch auf mich zurück,

Wenn ein Mensch aus einem anderen Land

Ohne Angst hier nicht mehr leben kann.

Weil täglich immer mehr passiert,

Weil der Hass auf Fremde eskaliert

Und keiner weiß, wie und wann man diesen Schwachsinn stoppen wird. Es ist auch mein Land,

Und ich kann nicht so tun, als ob es mich nichts angeht.

Es ist auch dein Land,

Und du bist schuldig, wenn du deine Augen davor schließt.

Dies ist das Land, in dem so viele schweigen,

Wenn Verrückte auf die Straße gehen,

Um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen,

Dass die Deutschen wieder die Deutschen sind.

Diese Provokation, sie gilt mir und dir,

Denn auch du und ich, wir kommen von hier.

Kein Ausländer, der uns dabei helfen kann,

Dieses Problem geht nur uns allein was an.

Ich hab keine Lust, noch länger zuzusehen,

Ich hab’s satt, nur zu reden und rumzustehen,

Vor diesem Feind werde ich mich nicht umdrehen. Es ist auch mein Land,

Und ich will nicht, dass ein viertes Reich draus wird.

Es ist auch dein Land,

Steh auf und hilf, dass blinder Hass es nicht zerstört.

Es ist auch mein Land,

Und sein Ruf ist sowieso schon ruiniert.

Es ist auch dein Land,

Komm wir zeigen, es leben auch andere Menschen hier.

Setlist der Toten Hosen am 3. September 2018 in Chemnitz:

„Auswärtsspiel“

„Liebeslied“

„Madelaine (aus Lüdenscheid)“

„Unter den Wolken“

„Sascha …ein aufrechter Deutscher“

„Wünsch DIR was“

„Willkommen in Deutschland“

„Schrei nach Liebe (Mit Rodrigo Gonzaléz und Arnim Teutoburg-Weiß)“

„You’ll Never Walk Alone“