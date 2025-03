Incubus: Das neue Album ist fertig

SOMETHING BEAUTIFUL: Miley Cyrus kündigt neues Album an

Incubus kündigen ihr neues Album für dieses Jahr an. Brandon Boyd verriet außerdem, dass die Platte bereits fertig aufgenommen, gemixt und gemastert sei. Trotzdem müssen die Fans sich laut Sänger der Band noch ein wenig gedulden.

In einem Interview mit „FluxFM“ erklärte Boyd: „Wir haben das Album vor etwa mehr als zwei Monaten fertiggestellt. Es ist gemastert, abgemischt und bereit zum Loslegen.“ Trotzdem soll die EP wohl erst im Oktober erscheinen. „Das Traurige an der Fertigstellung des Albums in der heutigen Zeit ist, dass, so gerne ich es auch veröffentlichen würde; ich würde es gerne morgen veröffentlichen, und wir können es morgen veröffentlichen, aber es würde einfach in der Masse des Internets untergehen, weißt du, was ich meine?“, so der Sänger.

Die erste Single des Albums soll aber schon vor Oktober veröffentlicht werden. Trotzdem hat Boyd Bedenken, dass der Song im Internet untergehen wird: „Selbst mit all den Vorbereitungen, die wir treffen werden, wird sie höchstwahrscheinlich immer noch im Internet verloren gehen. Weil es das Internet ist.“ Immerhin kann er das mit einem Lachen sagen.

Die Platte wurde dem Interview zufolge vom langjährigen Studio-Kollegen von Incubus, Brendan O’Brien, produziert. Dieser hat in der Vergangenheit bereits drei Alben der Band sowie Brandon Boyds Soloprojekt SONS OF THE SEA produziert. Boyd scheint glücklich über die erneute Zusammenarbeit zu sein, denn er erklärte: „Er ist mein liebster Produzent, mit dem ich je gearbeitet habe, und ich bin so froh, dass wir für diese Erfahrung wieder mit ihm zusammenarbeiten konnten.“ Letztendlich scheint es der Gruppe leicht gefallen zu sein, das neue Album aufzunehmen. „Es ging alles sehr schnell, was immer ein gutes Zeichen für uns ist“, so der 49-Jährige.

Das erste Album in neuer Konstellation

Für die neue Incubus-Bassistin Nicole Row handelt es sich um das erste größere gemeinsame Projekt mit der Gruppe. Boyd hatte im Interview lobende Worte für seine Kollegin: „Wir sind alle total verliebt in sie, und sie ist sehr schnell eine Bereicherung für die Band geworden. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass sie an Bord ist.“

Gerüchte über neue Musik der Rockband gibt es schon länger. Im November 2024 postete Brandon Boyd auf seinem Instagram-Account ein Bild aus dem Studio und schrieb dazu: „Ich möchte nicht zu früh sprechen, aber wir stehen kurz vor der Fertigstellung eines neuen Incubus-Albums.“

Das anstehende Werk ist der Nachfolger der bereits 2017 erschienenen Platte 8. Vor dem Release findet aber noch die „Morning View + The Hits Tour“ durch Süd- und Nordamerika statt. Mehr Informationen, wie etwa der Titel der nächsten LP, sind aktuell noch nicht bekannt.