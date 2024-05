International Music gehen auf Tour – MUSIKEXPRESS präsentiert

Die Band aus Essen spielt ab Oktober elf Termine in Deutschland.

Im Herbst gehen International Music auf große Deutschlandtour. Auch ein paar Termine in Österreich und der Schweiz sind geplant. Die Essener spielen ganze 16 Konzerte, ab dem 12. Oktober startet die Konzertreise.

International Music versprechen „endlose Rockmusik“

Am Freitag (31. Mai) kündigte die 2015 gegründete Band die geplante Tour bei Instagram an. Die Gruppe freue sich schon „auf euch, auf Endless Rüttenscheid, die neuen Lieder und Endlos Rockmusiiiiiik“, wie sie unter ihrem Post mitteilten. Die Tour, die von MUSIKEXPRESS präsentiert wird, startet in Wien. Das erste Deutschlandkonzert findet am 13. Oktober statt. Es gibt Termine für alle: Die Essener kommen nicht nur in die größten Metropolen des Landes, sondern geben insgesamt elf Konzerte in ganz Deutschland, gefolgt von vier Terminen in der Schweiz. Tickets gibt es ab sofort auf der Website der Band.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das sind alle Termine der „Endless Rüttenscheid“-Tour

12.10. A-Wien, Flucc

13.10. München, Technikum

16.10. Dresden, Beatpol

17.10. Berlin, Astra Kulturhaus

18.10. Hamburg, Gruenspan

19.10. Jena, Café Wagner

20.10. Dortmund, Junkyard

21.10. Wiesbaden, Schlachthof

22.10. Düsseldorf, Zakk

23.10. Köln, Gebäude 9

24.10. Stuttgart, Im Wizemann

25.10. Essen, Zeche Carl

17.12. A-Salzburg, Arge

18.12. A-Dornbirn, Spielboden

19.12. CH-Zürich, Bogen F

20.12. CH-Basel, Gannet

ÜBER INTERNATIONAL MUSIC

International Music wurde 2015 in Essen von Peter Rubel (Gitarre, Keyboard und Gesang), Pedro Goncalves Crescenti (Bass und Gesang) und Joel Roters (Schlagzeug) gegründet. 2018 haben sie es mit ihrem Debüt-Album DIE BESTEN JAHRE auf den ersten Platz der ME-Endjahresliste der besten Alben geschafft. In der zugehörigen Musikexpress-Rezension von Jochen Overbeck erhielt die Platte famose 5 1/2 Sterne. Darin heißt es: „Dieses Debüt ist selbst dann, wenn das große Ganze verhandelt wird, nie Stuhlkreis mit diskursivem Unterbau, sondern eher, wie es ja auch der Song „Kneipe“ impliziert: Raum mit Barhockern. Die sind dunkel gebeizt, im Pobackenbereich schon angenehm vorgewärmt und bisweilen ein kleines bisschen speckig. Ganz so, als hätte der letzte Gast keine Hose angehabt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Nachfolger ENTENTRAUM erschien im April 2021 via Staatsakt. ME-Autorin Julia Lorenz fasste in ihrer 6-Sterne-Rezension zusammen: „No more Tresen-Schwermut mit den Psychedelic-, Kraut- und Prog-Rock-Umdenkern: Das Kneipendach ist explodiert und gibt den Blick frei auf alles, was sich in höheren Sphären abspielt als das schnöde Leben.“ Ihre neue Single „Liebesformular“ erschien am 17. Mai.