Tekashi 6ix9ine gesteht erneuten Verstoß gegen Bewährungsauflagen

Arrest nach Angriff in Florida – ein Gerichtstermin folgt im November.

Der US-Rapper Tekashi 6ix9ine (bürgerlich Daniel Hernandez) hat vor einem Bundesgericht in New York erneut einen Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen eingeräumt. Hintergrund ist ein Angriff auf einen Mann in einem Einkaufszentrum in Florida im August, bei dem 6ix9ine gemeinsam mit einem Begleiter handgreiflich wurde. Laut Staatsanwaltschaft hatte das Opfer den Rapper zuvor wegen seiner Zusammenarbeit mit den Behörden im Fall gegen die New Yorker Gang „Nine Trey Gangsta Bloods“ verspottet.

„Ich und eine weitere Person haben jemanden geschlagen und das war falsch“, sagte Hernandez während der Anhörung am Donnerstag (25. September) vor Richter Paul A. Engelmayer. Bis zur Urteilsverkündung am 4. November steht der Musiker nun unter Arrest.

Mehrere Verstöße in kurzer Zeit

Der 29-Jährige steht seit 2020 unter sogenannter Bewährungsaufsicht, einer Form der Bewährung nach seiner vorzeitigen Entlassung aus der Haft während der Corona-Pandemie. Eigentlich hätte die fünfjährige Auflage bald geendet. Stattdessen häuften sich in den vergangenen Monaten neue Verstöße.

Bereits im Sommer hatte 6ix9ine sich schuldig bekannt, in seinem Haus in Florida Kokain und MDMA gelagert zu haben. Zuvor war er unter anderem wegen Drogenkonsums, verpasster Drogentests und unerlaubter Reisen verurteilt worden. Im November 2024 erhielt er deshalb eine 45-tägige Haftstrafe sowie eine Verlängerung seiner Bewährungsauflagen.

Hintergrund: Kooperation mit den Behörden

Bekannt wurde Tekashi 6ix9ine 2018 nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch seinen Prozess im Zusammenhang mit der „Nine Trey Gangsta Bloods“-Gang. Er sagte damals umfassend gegen ehemalige Weggefährten aus und erhielt im Gegenzug eine deutlich reduzierte Strafe: zwei Jahre Haft plus fünf Jahre überwachte Bewährung.

Durch seine erneuten Vergehen drohen dem Rapper nun empfindlichere Konsequenzen. Richter Engelmayer hatte bereits im Juli betont, dass im Falle weiterer Verstöße eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren möglich sei.

Weitere Schlagzeilen außerhalb des Gerichts

Auch abseits seiner juristischen Probleme sorgt 6ix9ine regelmäßig für Kontroversen. In einem kürzlichen Interview beim Podcast „One Night with Steiny“ kündigte er an, sich an den Männern rächen zu wollen, die ihn 2023 in einem Fitnessstudio in Florida brutal attackiert hatten. „Ich werde meine Ehre zurückholen, auch wenn es mich lebenslang kostet“, sagte er dort.

Zu seinem schlechten Image haben auch Vorwürfe von sexueller und häuslicher Gewalt beigetragen. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, in der Vergangenheit Sex mit einer Dreizehnjährigen gehabt zu haben. Ein Video davon soll er ins Internet gestellt haben. Der Rapper selbst behauptete vor Gericht, dass er zum Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs ebenfalls minderjährig gewesen sei. Außerdem kam 6ix9ine nicht nur bei dem Raubüberfall mit der Polizei in Berührung. Er wurde in der Vergangenheit auch dafür verhaftet, einen 16-Jährigen gewürgt zu haben. Ein weiteres Mal gab es Ärger, weil er einen Polizisten angegriffen haben soll.