Ivan Reitman: Sohn Jason trauert um seinen Vater

Jason Reitman zollte seinem kürzlich verstorbenen Vater, Regisseur Ivan Reitman auf Twitter seinen Respekt. Der Filmemacher, der vor allem in den 80er- und 90er-Jahren mit Komödien wie „Ghostbusters“, „Twins“ und „Kindergarten Cops“ berühmt wurde, starb am 12. Februar 2022 im Alter von 75 Jahren in Montecito, Kalifornien.

Auf Twitter schrieb Jason Reitman: „Ich habe meinen Helden verloren. Alles, was ich will, ist die Chance, meinem Vater noch eine Geschichte zu erzählen. Er stammte aus einer Familie von Überlebenden und verwandelte sein Vermächtnis in Lachen“. Weiter bedankte er sich für die Anteilnahme seiner Fans. „Genießen Sie seine Filme und erinnern Sie sich an seine Gaben zum Geschichtenerzählen. Nichts würde ihn glücklicher machen“.

I’ve lost my hero.

All I want is the chance to tell my father one more story.

He came from a family of survivors and turned his legacy into laughter.

Thank you for the kind messages. Enjoy his movies and remember his storytelling gifts. Nothing would make him happier. pic.twitter.com/tSijfxSnLg

— Jason Reitman (@JasonReitman) February 14, 2022