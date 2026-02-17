J. Cole live: Erste Deutschland-Konzerte seit neun Jahren angekündigt

J. Cole kommt nach Deutschland: Konzerte in Berlin, Köln und Hamburg.

J. Cole kommt im Herbst 2026 für drei Konzerte nach Deutschland. Im Rahmen seiner „The Fall-Off“-Tour spielt der US-Rapper am 7. Oktober in der Uber Arena in Berlin, am 15. Oktober in der LANXESS Arena in Köln sowie am 8. November in der Barclays Arena in Hamburg. Für den 41-Jährigen sind es die ersten europäischen Arena-Shows seit neun Jahren.

Ein mögliches Karriere-Finale

Die Tour begleitet sein siebtes Studioalbum „The Fall-Off“. Cole kündigte es seit 2020 immer wieder selbst an und betonte in Interviews, das es das letzte Album in seiner Diskografie sein könnte. Das Projekt lässt sich als Resümee seiner Laufbahn lesen, die ihn vom Mixtape-Untergrund zu einem prägenden Rapper seiner Generation führte.

Musikalisch knüpft J. Cole an die Mischung aus soulvollen Samples, klassischem Boom-Bap und zeitgenössischer Trap-Ästhetik des Vorgängers an. „The Fall-Off“ versammelt überwiegend autobiografische Tracks zwischen Selbstreflexion, Karrierebilanz und persönlichen Rückblicken. Das Doppelalbum gliedert sich in die beiden Teile „Disc 29“ und „Disc 39“, die jeweils Coles Leben zu den entsprechenden Altersjahren widerspiegeln.

Vorverkauf startet im Februar

Der Vorverkauf für die Deutschlandkonzerte beginnt gestaffelt. Am 18. Februar 2026 startet um 9 Uhr ein exklusiver Presale für PayPal- und Telekom-Kund:innen. Am 19. Februar 2026 folgt um 9 Uhr der offizielle Presale über Ticketmaster.

Mit über 50 Konzerten wird die „The Fall-Off“-Tour zu einer der umfangreichsten Tourneen in J. Coles Karriere. Neben Deutschland stehen zahlreiche weitere europäische Metropolen wie Zürich und Amsterdam auf dem Plan.

Zwischen Arena-Bühne und Kofferraum-Verkauf

Parallel zur Veröffentlichung setzte Cole auf eine ungewöhnliche Promo-Strategie. Unter dem Titel „The Fall-Off: Trunk Sale“ verkaufte er physische Exemplare des Albums persönlich aus dem Kofferraum seines Autos. Die Aktion ist eine selbstreferenzielle Geste: J. Cole erinnert damit an seine Anfänge, als er noch auf diesem Weg seine Musik direkt unters Publikum brachte.

Für einen Superstar seiner Größenordnung wirkt dieser Schritt wie eine kalkulierte Gegenbewegung zur durchdigitalisierten Gegenwart. Der Kontrast zwischen globaler Arena-Tour und improvisiertem Straßenverkauf spiegelt seinen Karriereweg wider und damit auch den Kern dieser LP.