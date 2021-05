J. Cole kündigt sein neues Album THE OFF-SEASON an – das Cover hier sehen

Gestern Abend machte J. Cole es offiziell: Sein neues Album THE OFF-SEASON wird am 14. Mai 2021 veröffentlicht. Damit kommt nach seinem 2019 erschienenen Album REVENGE OF THE DREAMERS III neue Musik vom US-Rapper.

J. Coles neues Album THE OFF-SEASON

Letztes Jahr kursierten Gerüchte um den Rapper, dass er seinem Traum nachgehe, NBA-Spieler zu werden. Nun macht J. Cole klar, dass er wohl doch noch länger im Rap-Game bleiben wird. Passend zu diesen Spekulationen ist auch das Cover seines neuen und sechsten Soloalbums THE OFF-SEASON. Darauf ist der US-Rapper auf einem Basketballplatz zu sehen – hinter ihm eine Korbanlage in Flammen. Mit der Verkündung des Veröffentlichungsdatums seines neuen Albums teilt J. Cole ebenfalls mit, dass er die vergangenen Jahre an diesem Projekt gearbeitet habe.

Die Veröffentlichung des Albums wurde bereits von J. Coles Signing Bas am vergangenen Donnerstag gespoilert. In einem mittlerweile gelöschten Post kündigte man den Release von THE OFF-SEASON in „zwei Wochen“ an.

Alle bisher veröffentlichten J.-Cole-Alben erreichten in den USA Platinstatus, wodurch er zu den kommerziell erfolgreichsten Rappern der 2010er Jahre zählt. Mit seiner 2020 erschienenen Single „Snow On Tha Bluff“ thematisierte der US-Rapper die politische und gesellschaftliche Lage in den Staaten während der „Black Lives Matter“-Bewegung.