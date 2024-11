Madonna will doch ihr Biopic voranbringen und fragt Fans um Rat

„Denkt nach, bevor ihr antwortet“, ermahnt Madonna ihre Community auf Instagram.

Madonna hat verkündet, dass sie die Produktion ihres Biopics wieder in Gang bringen will und ihre Fans auf Instagram gefragt, ob sie dieses lieber in Film- oder Serienform sehen möchten. 2023 hatte der Popstar das Projekt abgebrochen, in dem Julia Garner die Hauptrolle hätte spielen sollen. Im Juli 2024 veröffentlichte sie auf Social Media dann jedoch Bilder, auf denen sie an einer Schreibmaschine sitzt. Auf dem darin steckenden Blatt standen die Worte „Who’s That Girl“ – der potenzielle Titel des Werks.

Wie steht es denn nun um „Who’s That Girl“?

Auf ihrem Instagram-Account hat die 66-Jährige nun eine Mitteilung veröffentlicht, mit der sie ihre Followerschaft auf den neuesten Stand bringen möchte. Darin behauptet sie, dass die Produktion sich so lange verzögere, weil niemand in Hollywood die finanziellen Mittel für das Projekt bereitstellen würde: „Nachdem ich mich tagelang in L.A. abgemüht hatte und mir von Produzenten und Agenten anhören musste, warum ich meinen Film nicht machen kann (ich arbeite seit 4 Jahren daran!!!) – […] kleiner denken, wie man so schön sagt – wurde mir klar, dass alles in meinem Leben in Frage gestellt werden wird. Keine leichten Zeiten für mich.“

Der Instagram-Post von Madonna:

Diese Schwierigkeiten entmutigten die Sängerin aber nicht, sondern bestätigten sie nur in ihrem Durchhaltewillen, den sie schon ihr ganzes Leben beweisen musste: „Ich denke, ich sollte dankbar sein … Es zwingt mich dazu, über den Tellerrand zu schauen. Ich hatte kein normales Leben. Ich kann das nicht auf normale Art und Weise machen. Zeit mit meinen kreativen Freunden zu verbringen, war genau der Treibstoff, den ich brauchte, um weiterzumachen! Wir waren uns alle einig, dass wir noch furchtloser sein müssen!!! Kunst = Überleben. Wir können nicht schrumpfen und uns kleiner machen. Wenn du etwas im Leben unbedingt willst, wird das ganze Universum dir helfen, es zu bekommen.“

Film- oder Serienbiopic? Die Fans entscheiden!

Ob das nun bedeutet, dass Madonna ihr Biopic selbst finanzieren wird oder doch noch ein Studio oder Streaming-Dienstleister gefunden hat, bleibt abzuwarten. Zum Schluss wendet sie sich noch mit folgender Frage an ihre Anhängerschaft: „Soll ich aus der Geschichte meines Lebens eine Serie oder einen Spielfilm machen. Denkt nach, bevor ihr antwortet!“