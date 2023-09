James Blake: Neues Album PLAYING ROBOTS INTO HEAVEN kommt am Freitag

Das sechste Studioalbum des Musikers erscheint am 8. September. Alle Infos gibt's hier.

Am 8. September erscheint James Blakes neues Album PLAYING ROBOTS INTO HEAVEN. Der britische Musiker beschreibt sein sechstes Studioalbum in einer Pressemitteilung als „dance music for culture and community“. Die Dance-Tracks sind geprägt von elektronischen Tönen.

Mit den bereits veröffentlichten Singles „Loading“ und „Big Hammer“ lieferte Blake schon mal einen Vorgeschmack auf die Platte. Zum letzteren Song erschien ein begleitendes Musikvideo, das unter der Regie von Oscar Hudson entstand. Außerdem sind bei der Single das englische Duo The Ragga Twins vertreten.

Der Singer und Songwriter veröffentlichte seine vorherige Platte FRIENDS THAT BREAK YOUR HEART im Jahr 2021. Mit seiner „Playing Robots Into Heaven Tour“ kommt James Blake im September auch für ein Konzert nach Deutschland. Am 24. September tritt er im Berliner Velodrom auf, bevor er weiter durch Europa und Nordamerika tourt.

Seht hier das Musikvideo zu „Big Hammer“:

Die gesamte Tracklist von PLAYING ROBOTS INTO HEAVEN: