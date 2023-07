James Blake teilt neue Single „Loading“ – hier reinhören

Der Song ist ein Teaser auf das kommende, sechste Album PLAYING ROBOTS INTO HEAVEN.

Der Singer-Songwriter James Blake hat einen neuen Song veröffentlicht. „Loading“ heißt das Stück, das eine weitere Auskopplung aus dem kommenden Album PLAYING ROBOTS INTO HEAVEN ist. Einen ersten Eindruck von dem Werk vermittelte Blake schon mit dem Lied „Big Hammer“, zu dem es auch ein Musikvideo gab. Mit „Loading“ möchte der Musiker noch mehr die Neugierde auf sein mittlerweile sechstes Studioalbum wecken.

In einer Mixtur aus elektronischen Klängen, reduzierter Produktion und Falsett-Gesang bleibt Blake seinem Stil treu. Auf seinem 2021 veröffentlichtem Werk FRIENDS THAT BREAK YOUR HEART, das von ME-Redakteur Thomas Winkler vier von sechs Sterne bekam, bewies der Brite jedoch auch, dass er bereit dazu ist, sich weiterzuentwickeln. So auch mit „Loading“: Trotz der für ihn typischen Schwermütigkeit lädt der schwungvolle Beat zum Tanzen ein und hat einen poppigen Unterbau. Eventuell blieb noch etwas von der Zusammenarbeit mit Billie Eilishs Bruder Finneas hängen.

Passend zum baldigen Erscheinen von PLAYING ROBOTS INTO HEAVEN, am 8. September, hat Blake auch eine große Welttournee angekündigt. Am 24. September spielt der Electro-Pop-Artist im Berliner Velodrom sein einziges Deutschlandkonzert. Karten sind via Eventim verfügbar und kosten 69,75 Euro.

Hört hier „Loading“ von James Blake:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tracklist von SINGING ROBOTS INTO HEAVEN