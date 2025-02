Kurt Cobains Haare und GG Allins blutige Unterhose werden versteigert

Einige Haarsträhnen von Kurt Cobain kommen unter den Hammer – ebenso wie ein ekliges Sammlerstück.

Eine bevorstehende Auktion von Potter & Potter Auctions bietet seltene Sammlerstücke aus der Rockszene an, darunter Haarsträhnen von Kurt Cobain und eine angeblich mit Blut signierte Unterhose von GG Allin. Die Auktion mit dem Titel „Punks, Monsters, Smut & Madmen: A Countercultural Cross-Section“ findet nächsten Freitag, den 7. März 2025, ab 11 Uhr statt.

Unter den angebotenen Objekten befinden sich Originalwerke von Matt Groening, dem Schöpfer der Simpsons, und dem Graffiti-Künstler Keith Haring, ein ungenutztes Ticket für ein Sex Pistols-Konzert von 1978, eine signierte CD des „Church of Satan“-Gründers Anton LaVey, Relikte des legendären CBGB-Clubs und ein Billardtisch, der einst Steve Albini gehörte.

Das könnten die Stücke wert sein

Aktuell liegt das Gebot für eine Sammelbox mit zwei Haarsträhnen von Kurt Cobain bei über 300 US-Dollar (umgerechnet etwa 288 Euro). Diese Strähnen wurden ursprünglich von der Friseurin Tessa Osbourne gesammelt, die Cobain während der UK-Tour von Nirvana 1989 einen Haarschnitt verpasst hatte. Im Jahr 2021 wurden sechs Haarsträhnen von Cobain für 14.145 US-Dollar (13.620 Euro) versteigert. Beide Auktionen wurden von Nicole DePolo, einer engen Freundin Cobains, angeboten, die die Haare nach seinem tragischen Tod von Osbourne erhielt.

Die angebotene Unterwäsche von GG Allin ist mit seiner Unterschrift in Blut versehen und trägt auf der Rückseite die Aufschrift: „Suck my ass it smells“ („Leck meinen Arsch, er stinkt“). Das aktuelle Gebot für das obszöne Sammlerstück liegt bei 425 US-Dollar (409 Euro).

Das Interesse an Kurt Cobain ist ungebrochen

Während der Slip von GG Allin eher speziell ist, dürfte das Interesse an den Haarsträhnen von Kurt Cobain ungebrochen sein. In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrere persönliche Gegenstände des Musikers versteigert – darunter eine Packung American-Spirit-Zigaretten, seine Gitarre aus dem „Smells Like Teen Spirit“-Musikvideo, der Cardigan, den er bei der „MTV Unplugged“-Show trug, ein selbst gezeichnetes Selbstporträt und eine zertrümmerte Gitarre, die von den drei Nirvana-Mitgliedern signiert wurde.