Jason Derulo geht auf Typen los, der ihn Usher genannt hat

Foto: Getty Images for MDLBEAST XP, Neville Hopwood. All rights reserved.

Jason Derulo bei einem Auftritt am 19. Dezember 2021 in Riad, Saudi-Arabien.

Der US-Sänger Jason Derulo soll in einem Hotel in Las Vegas einen Mann angegriffen haben. In einem Video, das der Boulevard-Nachrichtendienst „TMZ“ öffentlich geteilt hat, sieht man Derulo zum Ausgang des Hotels ARIA gehen, als ihm plötzlich jemand zuruft: „Hey Usher! Fuck you, bitch!“ Daraufhin rennt der „Whatcha Say“-Sänger ohne zu Zögern durch mehrere rote Abgrenzungsständer und schlägt dem Typen ins Gesicht. Sowohl sein Bodyguard als auch mehrere darumstehende Personen greifen sofort ins Geschehen ein und ziehen den Musiker von seinem Opfer weg.

Empfehlung der Redaktion DAWN FM: The Weeknd wird fürs Albumcover zu einem Greis

Derulo wurde mit Handschellen aus dem Hotel abgeführt

Doch kurz nachdem die Situation entschärft wirkt, rennt Jason Derulo ein weiteres Mal los, drückt einen anderen Mann zu Boden und schlägt ihm mehrfach ins Gesicht. Laut „TMZ“ soll es sich bei dem zweiten Opfer um einen Freund des ersten Mannes handeln, der den Musiker beleidigt hat. Auch wenn niemand Anzeige erstattet haben und keinerlei schlimme Verletzungen vorliegen sollen, zeigt das Video am Ende, wie Derulo mit Handschellen aus dem Hotel abgeführt wurde. Der „Trumpets“-Sänger soll außerdem vom Hotel eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch erhalten haben. Schaut Euch den Videoausschnitt hier an.

Warum genau die Situation im ARIA-Hotel eskaliert ist, ist noch nicht geklärt. Ob es wohl wirklich daran lag, dass Derulo mit dem Namen Usher – schließlich einer der erfolgreichsten R’n’B-Musiker der 2000er-Jahre – angesprochen wurde?

Empfehlung der Redaktion Nevermind: Die Klage des Nirvana-Babys wurde zurückgewiesen

Jason Derulo ist ein in den 2010ern bekannt gewordener R’n’B- und Pop-Sänger. Zu seinen erfolgreichsten Hits gehören die Songs „Whatcha Say“, „Ridin‘ Solo“, „Don’t Wanna Go Home“ und „Talk Dirty“. Vor seiner Solo-Karriere war Derulo als Songschreiber für bekannte Musiker:innen tätig, unter anderem für Pitbull, Lil Wayne und will.i.am. Sein jüngstes Album EVERYTHING IS 4 erschien im Jahr 2015, zuletzt spielte er eine Rolle in der Musical-Verfilmung „Cats“.