Kanye West ändert seinen Namen – schon wieder

Erst 2021 ließ Kanye West seinen Namen offiziell von „Kanye Omari West“ zu „Ye“ ändern. Nun soll er laut einem Bericht von „Page Six“, der sich auf Einsicht in Geschäftsunterlagen beruft, erneut eine Namensänderung vorgenommen haben – diesmal in „Ye Ye“.

Kanye West: Namensänderung taucht in Geschäftsunterlagen auf

Demnach habe Hussain Lalani, der Finanzchef des Rappers, Dokumente unter dem Namen „Ye Ye“ eingereicht – in älteren Unterlagen war Kanye West noch als „Ye West“ geführt worden. Jetzt taucht der neue Name unter anderem als „Manager- oder Mitgliedsname“ bei Firmen wie Yeezy Apparel, dem Yeezy Record Label, LLC und Getting Out Our Dreams Inc. auf.

Eine öffentliche Stellungnahme zur Namensänderung gibt es bisher nicht. Auch auf sozialen Medien hat Kanye West keine offizielle Mitteilung gemacht.

Ye: Schon 2018 hatte er den Wunsch zur Namensänderung

Bereits 2018 hatte der Rapper angekündigt, seinen Namen ändern zu wollen. Damals verwendete er das Synonym „Ye“ schon seit Jahren, wollte es aber offiziell machen. Als Grund nannte er in einem Interview seine religiöse Überzeugung: „‚Ye‘ ist laut Bibel das meistverwendete Wort. Es bedeutet „du“. Also bin ich du. Ich bin wir. Es sind wir. Der Name wandelte sich von Kanye – was „der Einzige“ bedeutet – zu einfach Ye.“ Im Jahr 2021 wurde die Änderung schließlich von einem Gericht genehmigt.

Im März 2024 verschickte sein damaliger Chief of Staff Milo Yiannopoulos einen Brief, in dem er forderte, Kanye West nicht mehr mit seinem alten Namen anzusprechen. Er betonte, West habe das Recht, unter dem Namen genannt zu werden, den er selbst gewählt habe. Nun scheint der Künstler erneut eine Namensänderung vorzunehmen.

Am 1. Juni 2025 kündigte er außerdem an, seinen X-Account umzubenennen: „Ich werde endlich aufhören, den Twitter-Namen @kanyewest zu verwenden […] Ich werde einen ye-Account erstellen“, schrieb er.