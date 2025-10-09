Jeff Bridges bringt den „Dude“ zurück – und teilt gegen ICE aus

Jeff Bridges lässt in Jimmy Kimmels Show seinen „The Big Lebowski“-Charakter neu aufleben – und fordert, ICE von den Straßen fernzuhalten.

In der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel schlüpfte Jeff Bridges erneut in seine Kult-Rolle des „Dudes“ aus „The Big Lebowski“ (1998), und kritisierte zudem die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) und deren Gewaltanwendung gegenüber migrantischen Bürger:innen. Seine Botschaft: Alle sollen sich „verdammt nochmal beruhigen“.

Ansprache in Dude-Manier

Die Idee, den „Dude“ wieder aufleben zu lassen, stammte von Kimmel, der dafür eigens einen gemusterten Cardigan und einen White Russian – den charakteristischen Cocktail der Figur – bereitlegte. Der Oscar-Preisträger fand schnell zurück in die Rolle. Auf Kimmels Bitte richtete er eine Ansprache an das Publikum im Studio und vor den Bildschirmen.

„Hey, Welt! Hier ist der Dude. Können wir uns alle mal verdammt noch mal beruhigen?“, begann Jeff Bridges. „Ich meine, kommt schon. Ich rede von all den Kriegen, den Kämpfen, den Absagen. Lasst uns einfach mal chillen, Leute, kommt schon.“

Bridges erklärte in der Rolle ebenfalls, dass alle auf dem Stressbarometer mit einer „9“ agieren würden, obwohl man sich höchstens bei einer „0,5“ befinden solle. Anschließend sprach er die zunehmend feindseligen Einwanderungsrazzien an, die von der ICE in den gesamten USA durchgeführt werden: „ICE! Lasst uns ICE von unseren Straßen holen und lieber in unsere Getränke stecken“, verkündete er. Das Publikum reagierte mit großem Applaus, und Jimmy Kimmel zeigte sich sichtlich amüsiert.

Der Schauspieler fügte hinzu: „Lasst uns also einfach zusammenhalten. Wir können das schaffen.“ Seine Aussagen sind hochaktuell: Die ICE-Razzien unter der Trump-Administration werden extremer – die Behörde fasste etwa den Entschluss, täglich mindestens 3.000 Festnahmen durchzuführen. Dabei richten sich die Einsätze besonders gegen schutzbedürftige Minderheiten, vor allem im Raum Los Angeles.

Ein Comeback mit Ansage

Jimmy Kimmel feierte mit der Late-Night-Show am 23. September sein TV-Comeback, nachdem der Sender ABC auf Drängen des Präsidenten die Show kurzzeitig wegen MAGA-kritischer Aussagen aus dem Programm nahm. Der Moderator dankte bei der Rückkehrsendung seinen Fans und denen, die „meine Show und meine Überzeugungen nicht unterstützen, aber mein Recht, diese Überzeugungen zu teilen.“ Er fügte hinzu: „Unsere Regierung darf nicht kontrollieren, was wir im Fernsehen tun und was nicht.“

Francesca Valentin schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

