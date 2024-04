„Tron 3“: Jeff Bridges kehrt für die Fortsetzung zurück

Der Schauspieler freut sich wohl schon insbesondere auf Jared Leto.

Überraschung für Fans der Sci-Fi-Filmreihe „Tron“: Jeff Bridges ist bei dem dritten Part wieder mit von der Partie.

„Ich mache mich am Samstag auf den Weg, um eine Rolle im dritten Teil der ‚Tron‘-Story zu spielen. Ich freue mich schon darauf“, erzählte der Schauspieler im Podcast „Film Comment“.

Bridges freue sich auf Zusammenarbeit mit Leto

Die Hauptrolle in „Tron: Ares“, so der Titel des neuen Films, wird Jared Leto übernehmen – sehr zur Freude von Bridges. „Jared Leto ist der Star dieses dritten Teils. Ich kann es kaum erwarten, mit ihm zu drehen, ich bewundere seine Arbeit“, sagte der 74-Jährige in der Podcastfolge.

Welche Rolle Bridges genau bekleiden wird und wie groß diese ist, ließ er allerdings offen. Im Originalfilm spielte er die Hauptfigur Kevin Flynn, die in ein Computerprogramm gesogen und dort dann erst Jahrzehnte später von seinem Sohn in der Fortsetzung „Tron: Legacy“ gefunden wird. Von seinem Part in dem zweiten Streifen war der Schauspieler aufgrund der visuellen Effekte jedoch nicht sonderlich begeistert. „Ich hatte das Gefühl, dass ich mehr wie Bill Maher aussah als ich selbst“, scherzte er. „Es war irgendwie bizarr.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Tron 3“ erscheint 2025 in den Kinos

Für den dritten Film der Reihe steht schon fest, dass Jared Letos Charakter den umgekehrten Weg von Kevin Flynn gehen wird. Er soll die Rolle des Programmes Ares übernehmen, dem es gelingt, in die echte Welt einzudringen. Für die weitere Handlung müssen sich Filminteressierte allerdings noch gedulden – „Tron 3“ soll erst im Oktober 2025 in den Kinos starten.

Neben dem „Suicide Squad“-Darsteller werden auch Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan und Gillian Anderson vor der Kamera stehen. Die Regie übernimmt „Fluch der Karibik 5“-Regisseur Joachim Rønning.

Für Jeff Bridges ist „Tron: Ares“ die erste Filmrolle seit sechs Jahren, nachdem er 2020 an Krebs erkrankte. Zuletzt stand er jedoch noch 2022 für die Serie „The Old Man“ vor der Kamera, deren zweite Staffel dieses Jahr erwartet wird.