Cardi B und Offset: Drama um Vaterschaftstest im Scheidungskrieg

Mitten im Scheidungsstreit beantragt Offset einen Vaterschaftstest für Cardi Bs viertes Kind – doch das Gericht entscheidet anders. Was dahintersteckt.

Offset hat für Cardi Bs viertes Kind mit Stefon Diggs einen Gentest beantragt, um die Identität des Vaters zu bestätigen.

Wie TMZ berichtete, reichte der Rapper den Antrag am 25. Februar im Rahmen seines Scheidungsverfahrens ein. Das Gericht lehnte diesen Antrag ab, gab jedoch einem weiteren Antrag statt: Demnach soll eines der anderen Kinder der Rapperin einem DNA-Test unterzogen werden.

Drei gemeinsame Kinder

Cardi B, bürgerlich Belcalis Almánzar, und Offset, bürgerlich Kairo Kendrell Cephus, haben drei gemeinsame Kinder: Kulture Kiari Cephus (7), Wave Set Cephus (4) und Blossom (1).

Vom gemeinsamen Song zur Ehe

Die Kooperation für ihren gemeinsamen Song „Lick“ brachte die beiden Rapper:innen zusammen. Ab Februar 2017 dateten sie sich, im September 2017 heirateten sie heimlich. Die Beziehung verlief jedoch alles andere als stabil: Aufgrund von Affären Offsets kam es wiederholt zu einer On-off-Beziehung.

2018 kam ihre Tochter Kulture zur Welt. Zwei Jahre später trennte sich Cardi B von Offset, kehrte danach jedoch zu ihm zurück – woraufhin das gemeinsame Kind Wave geboren wurde. 2024 trennten sich die beiden Musiker:innen erneut und Cardi B reichte die Scheidung ein. Noch im selben Jahr wurde sie mit dem dritten gemeinsamen Kind Blossom schwanger.

Drama im Scheidungsprozess

Zwischen den beiden herrscht erhebliches Drama. Der zuständige Richter untersagte dem ehemaligen Paar bereits, „sich in den sozialen Medien oder in Interviews gegenseitig herabzuwürdigen oder zu diffamieren“.

Cardi B nahm dennoch Kontakt zu ihrem Ex-Mann auf, nachdem dieser am Montag in Florida in einen Schusswechsel verwickelt worden war. Dem Rapper soll es den Berichten zufolge gut gehen.

Neuer Partner: Stefon Diggs

Inzwischen hat die Musike einen neuen Partner: den Football-Spieler Stefon Diggs. Im September 2025 gaben die beiden bekannt, gemeinsam ein Kind zu erwarten. Gegenüber CBS Mornings sagte die Rapperin: „Ich bin aufgeregt, ich bin glücklich, ich fühle mich wohl.“

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Der Sohn der beiden kam im November 2025 zur Welt; sein Name ist bislang nicht öffentlich bekannt.

Trennungsgerüchte nach dem Super Bowl

Ob Cardi B und Diggs noch zusammen sind, bleibt unklar. Nachdem die beiden sich im Februar nach dem Super Bowl auf Instagram gegenseitig entfolgt hatten, kursierten Trennungsgerüchte. Nun soll Diggs am Mittwoch jedoch Cardi Bs „Little Miss Drama“-Tour in Washington, D.C. besucht haben.