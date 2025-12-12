Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson: Rückkehr in „Tribute von Panem“?

Kehren Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson als Katniss und Peeta in „Tribute von Panem – Der Tag bricht an“ zurück? Hinweise auf einen Epilog verdichten sich.

Die Dreharbeiten für den neuen „Tribute von Panem“-Film laufen auf Hochtouren. Das neue Prequel „Tribute von Panem L – Der Tag bricht an“ ist der sechste Teil der „Hungerspiele“-Story. Nun gibt es Hinweise darauf, dass auch die „Panem“-Stars Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson dabei sein könnten.

24 Jahre vor Katniss: Die Geschichte von Haymitch Abernathy

Lionsgate verfilmt aktuell den neuesten Roman von Suzanne Collins. In der neusten „Panem“-Geschichte geht es um die 50. Hungerspiele, die 24 Jahre vor der Spielzeit um Katniss Everdeen und Peeta Mellark stattfinden. Im Fokus steht Haymitch Abernathy, gespielt von Joseph Zada, der im Alter von 16 Jahren zur Teilnahme an dem mörderischen Spiel gezwungen wird. In den ersten Filmen der „Panem“-Reihe wird die Figur von Woody Harrelson verkörpert.

Geheime Reunion am Set?

Nun gibt es laut „The InSneider“ Hinweise auf einen möglichen Epilog mit Katniss und Peeta, die in einem Zukunftsblick neben Haymitch auftauchen. Das würde bedeuten, dass Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson tatsächlich zurück ans Set der „Tribute von Panem“-Reihe kommen. Gegenüber „Variety“ verriet Letzterer erst kürzlich, dass er sich über eine erneute Peeta-Verkörperung durchaus freuen würde. „Ich würde liebend gern wieder mit Francis, mit Jen, mit Liam und Woody am Set stehen. Da bräuchte es keinerlei Überredungskunst. Ich wäre sofort dabei“. Ob es bereits tatsächlich in Form eines Epilogs dazu kam, ließ der 33-Jährige nicht durchscheinen. „Das wäre ein Traum, der wahr wird. Werden Träume wahr? Manchmal. Manchmal nicht. Manchmal schon.“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Starbesetzung und Kinostart 2026

Das Panem-Prequel wird am 19. November 2026 seinen Kinostart feiern. Ob mit Lawrence und Hutcherson oder nicht – der Trailer des sechsten Teils der Erfolgsreihe ist bereits vielversprechend. Über 150 Millionen US-Dollar dürfte der Streifen nach aktuellen Schätzungen gekostet haben. In der Rolle der jungen Effie Trinket ist „Super 8“-Star Elle Fanning zu sehen. Ralph Fiennes verkörpert Präsident Coriolanus Snow und Caesar Flickerman wird von Kieran Culkin gespielt.