Jennifer Lawrence hat ihr zweites Kind bekommen

Jennifer Lawrence und ihr Ehemann Cooke Maroney haben ihr zweites Baby bekommen. Wie mehrere US-Magazine berichten, brachte die Oscar-Preisträgerin („Silver Linings“ 2013, Beste Hauptdarstellerin) bereits Ende März ihr Kind zur Welt.

Eine vertraute Person des Paares bestätigte gegenüber „People“: „Sie liebt es, Mutter zu sein. Sie war begeistert, wieder schwanger zu sein. Es fühlte sich für sie wie der perfekte Zeitpunkt an.“

Das Paar, das sich 2018 durch ihre gemeinsame Freundin Laura Simpson kennenlernte, heiratete im Oktober 2019. Nach einer Fehlgeburt, kurz nach den Flitterwochen, kam ihr erster gemeinsamer Sohn Cy im Februar 2022 auf die Welt. Er wurde nach dem US-amerikanischen Maler, Fotografen und Objektkünstler Cy Twombly benannt, dessen Werk Maroney als Kunsthändler besonders schätzt. Das Geschlecht des neuen Geschwisterchens ist bisher nicht bekannt. Die Schauspielerin hat die Geburt noch nicht offiziell bestätigt, doch bereits im vergangenen Jahr hatte ihr Sprecher mitgeteilt, dass die 34-Jährige wieder schwanger sei.

Jennifer Lawrence über die Mutterschaft

Lawrence betonte bereits in früheren Interviews, wie sehr die Mutterschaft ihr Leben verändert hat. In einem Gespräch mit Cameron Diaz für das „Interview“-Magazin 2023 erzählte sie: „Wenn man ein Baby hat, gibt es keine Eile mehr. Man ist einfach zu Hause, und das ist das Beste. Es hilft definitiv, Projekte auszusortieren: Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ist es das wert, den halben Tag von meinem Kind getrennt zu sein?“

Auch mit der „Vogue“ sprach sie 2022 über die radikale Veränderung, die ihr erstes Kind in ihr Leben brachte: „Am Morgen nach der Geburt hatte ich das Gefühl, dass mein ganzes Leben neu begonnen hatte. Als wäre heute der erste Tag meines Lebens. Ich habe einfach nur gestarrt. Ich war einfach so verliebt.“

Jennifer Lawrence und Robert Pattinson in neuem Thriller

Auf der Leinwand wird Lawrence bald neben Robert Pattinson zu sehen sein – und zwar im neuen Thriller „Die, My Love“ unter der Regie von Lynne Ramsay („A beautiful Day“ 2017). Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Ariana Harwicz, handelt es sich um ein schwarzhumoriges Thriller-Drama. Neben den Lawrence und Pattinson umfasst die Besetzung auch Lakeith Stanfield, Sissy Spacek und Nick Nolte. Die Dreharbeiten wurden im Oktober 2024 abgeschlossen. Ein Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt, jedoch gibt es bereits erste Bilder aus dem Film.

Ob Jennifer Lawrence in die „Hunger Games“-Reihe zurückkehrt, bleibt vorerst Spekulation. In vergangenen Interviews zeigte sie sich jedoch begeistert darüber, erneut in die Rolle der Katniss Everdeen zu schlüpfen – eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.