„Tribute von Panem“: Kieran Culkin ist bei der Neuverfilmung dabei

Der nächste „Tribute von Panem“-Film hat seinen Moderator gefunden. Denn Kieran Culkin wird die Rolle des Caesar Flickerman übernehmen. In der Original-Trilogie wurde der exzentrische Moderator von Stanley Tucci verkörpert und war für viele ein Highlight der Reihe.

Kieran Culkin liefert

Die Figur des Caesar Flickerman ist längst mehr als nur eine Nebenrolle und steht für die groteske Medienwelt des Kapitols. Stanley Tuccis Darstellung prägte das Bild des Showmasters mit exzentrischer Frisur, schillernden Anzügen und theatralischer Überzeichnung. Nun soll Kieran Culkin in seine Fußstapfen treten. Culkin wurde zuletzt durch seine Rolle als Roman Roy in der gefeierten HBO-Serie „Succession“ für viele ein Begriff und hat 2025 einen Oscar für seine Rolle in dem Jesse-Eisenberg-Drama „A Real Pain“ erhalten.

Die Neuen und die Bekannten

Culkin ist nicht der einzige prominente Neuzugang im neuen „Tribute von Panem“-Ensemble. Ralph Fiennes – bekannt als Lord Voldemort in der „Harry Potter“-Reihe – wird Präsident Snow verkörpern, den tyrannischen Diktator von Panem.

Auch weitere Rollenverteilungen sind inzwischen bekannt: Der noch etwas unbekanntere Schauspieler Joseph Zada übernimmt die Hauptrolle des jungen Haymitch Abernathy während Mckenna Grace („Ghostbusters: Frozen Empire“, „Young Sheldon“) als Maysilee Donner zu sehen sein wird. Regie führt erneut Francis Lawrence, der bereits das Prequel „The Ballad of Songbirds and Snakes“ sowie die Teile zwei bis vier der Originalreihe inszenierte.

Sowohl Prequel als auch Sequel

„Die Tribute von Panem: Der Tag bricht an“ basiert auf dem gleichnamigen Roman, der im März 2025 erschienen ist. Die Handlung spielt 24 Jahre vor dem ersten „Tribute von Panem“-Buch, also zeitlich nach den Ereignissen von „The Ballad of Songbirds and Snakes“. Im Fokus steht die Jugend von Haymitch Abernathy und seine eigene Teilnahme an den 50. Hungerspielen. Der Filmstart ist für den 20. November 2026 geplant. Einen Trailer gibt es bisher noch nicht.