Jenny McCarthy wurde dieses Jahr 9 Mal (!) operiert

Die „Masked Singer“-Jurorin musste sich sich nach Infektionen aufgrund eines fehlgeschlagenen Zahnimplantats mehrfach unters Messer legen. Schlimm waren auch Wucherungen auf ihren Augäpfeln

Wenn das Jahr ausklingt, wird Jenny McCarthy wohl einfach einen Strich darunter machen und froh sein, dass ein neues beginnt. Die Schauspielerin („Scary Movie 3“, „Two And A Half Men“) hat eine echte Gesundheitskrise erlebt.

Wie McCarthy „People“ erzählte, befindet sie sich nach mehreren Infektionen aufgrund eines fehlgeschlagenen Zahnimplantats zwar derzeit auf dem Weg der Besserung, aber zuvor musste sie einen heftigen Leidensweg beschreiten.

„Ich hatte dieses Jahr neun Operationen an meinem Mund“, erzählte die 53-jährige dem Magazin. „Ich hatte eine Infektion, die zu einer weiteren und noch einer weiteren führte, und dann tauchten diese Wucherungen auf meinen Augäpfeln auf.“

Zähne und Implantate fielen aus

Zwar ist unbekannt, wann sich die „Masked Singer“-Jurorin unters Messer legen musste, doch nach eigenen Angaben wurden die Symptome nur schlimmer, als sie versuchte, die Symptome auszukurieren. „Meine Zähne fielen aus, Implantate fielen heraus“, erklärte sie. „Schließlich mussten sie meinen Kieferknochen aufschneiden und stellten fest, dass ich eine tiefe Knocheninfektion hatte. Ich nehme seit einem Jahr Antibiotika und darf nur weiche Lebensmittel essen. Jedes Mal, wenn wir dachten, es sei vorbei, kam es wieder zurück. Ich hatte massive Schmerzen und mein Kiefer schwoll an.“

Dabei hatte Jenny McCarthy bereits Anfang des Jahres öffentlich gemacht, dass sie krank wurde, als sie versuchte, sich vegan zu ernähren. „Ich habe es mit veganer Ernährung versucht und wäre fast gestorben“, sagte sie im März im Podcast „Heal Squad“ von Maria Menounos. „Ich war erschöpft und müde. Ich war ein Wrack.“ Folge der pflanzlichen Ernährung war eine Zöliakie (Autoimmunerkrankung, die verhindert, Gluten zu verdauen, Anm. d. Red.) und allgemeines Unwohlsein.

„Manche Menschen funktionieren und genesen besser mit einer veganen Ernährung, andere hingegen nicht”, erklärte McCarthy in dem Gespräch. „Es kommt darauf an, woran man glaubt, und man muss seiner Intuition folgen und auch darauf hören, was das Blut oder der Körper sagt. Der Körper gibt einem die Antwort.”

Während sich das Model nun von dem monatelangen Schreck erholt und auch wieder kauen kann, war der Terminkalender der letzten Zeit dennoch gut gefüllt. Es standen Dreharbeiten für die Serie „Boston Blue“ in Kanada an und auch von „Masked Singer“ wurden neue Episoden produziert.