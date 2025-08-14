Taylor Swift: Vater hat Herz-OP – und macht erst mal Witze danach

Gleich fünf Gefäßverengungen machten es nötig, dass sich Scott Swift unters Messer legen musste.

Scott Swift, der Vater von Taylor Swift, jagte der Sängerin und ihrer Familie große Angst ein, als er zuletzt am Herzen operiert werden musste.

Er nahm dies aber mit einer großen Portion Humor, wie die Sängerin bei ihrem Auftritt an der Seite der Kelce-Brüder im Podcast „New Heights“ verriet.

Nach der fünffachen Bypass-Operation setzte Scott Swift erst einmal zu einer 15-minütigen Comedy-Einlage an, so die 35-Jährige. Aus dem Krankenhausbett heraus sei er demnach so witzig gewesen wie nie zuvor.

Ein Tag für Taylor Swift im Krankenhaus

Scott hatte zuvor nach einem Belastungstest im Krankenhaus erfahren, er habe fünf Gefäßverengungen im Herzen, woraufhin die Ärzte umgehend einen Eingriff für den Folgetag ansetzten. Ihre Mutter, ihre Brüder und sie wechselten sich in der Intensivstation gegenseitig ab, während Scott operiert wurde.

Der erste Joke, den Mr. Swift nach der OP losließ, erwärmte sofort das Herz der Anwesenden. So sagte er, dass es natürlich gleich fünf Bypässe sein mussten, wie man von einer ehrgeizigen Familie eigentlich erwarten sollte.

Den Sommer verbrachte Taylor Swift deshalb auch komplett an der Seite ihres Vaters, wie sie den Kelces in ihrem Podcast verriet. Sie baute ihm einen Duschstuhl und eine Gehhilfe. Etwas, das Scott für sie getan hatte, als die Sängerin noch klein war.

Auch Mama Swift wurde operiert

Travis Kelce ergänzte, dass sich sein potentieller Schwiegervater inzwischen bereits sehr gut erholt habe. Auch mit 75 Prozent Leistungsfähigkeit sei er energiegeladen wie eh und je. Swift ergänzte, dass auch ihre Mutter vor kurzer Zeit am Knie operiert werden musste. Es sei so ein Sommer „elterlicher Upgrades“ gewesen, scherzte sie.

Schlagzeilen machte die Musikerin mit dem Podcast-Gespräch aber vor allem, weil sie ihr 12. Studioalbum THE LIFO OF A SHOWGIRL ankündigte. Inzwischen gibt es auch den VÖ-Termin, das Cover-Artwork und die Tracklist.