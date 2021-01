„The Mandalorian“ ist die am öftesten illegal heruntergeladene Serie 2020

Foto: Disney. All rights reserved.

Pedro Pascal als titelgebende Figur in „The Mandalorian“.

Diese Ehre dürfte den Disney-Konzern wohl weniger freuen: „The Mandalorian“ ist die am öftesten illegal heruntergeladene Serie des Jahres 2020. Das berichtet die Website „Torrentfreak.com“, die am Ende jedes Kalenderjahres ein Piraterie-Ranking erstellt. Auch interessant „The Mandalorian“: Robert Rodriguez jammt mit Baby Yoda – und die Fans lieben es

„The Mandalorian“ stößt „Game of Thrones“ vom Thron

Dabei beerbt die Serie aus dem „Star Wars“-Universum einen weiteren Serienklassiker: Die letzten Jahre führte das HBO-Epos „Game Of Thrones“ die Liste der illegalen Downloads an. 2019 erreichte „The Mandalorian“, das auf dem Streamingdienst Disney+ zu sehen ist, noch Platz drei dieses Rankings. Platz zwei geht mit „The Boys“ an eine Amazon-Prime-Video-Produktion. Den dritten Platz belegt die HBO-Serie „Westworld“. Wie die Website anmerkt, handelt es sich bei illegalen Downloads allerdings nur um einen kleinen Teil der „Piraterielandschaft“. Viele Leute nutzen auch illegale Streamingseiten, die keine Statistiken veröffentlichen.

Die Top 10 der Illegalen Downloads