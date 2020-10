„The Mandalorian“: Schaut Euch hier den Trailer zur zweiten Staffel an

Endlich geht es weiter: Nachdem im Dezember 2019 die letzte Folge der Star-Wars-Serie „The Mandalorian“ auf Disney+ anlief und im vergangenen Monat ein erster offizieller Trailer zur Nachfolgestaffel erschien, warteten Fans gespannt auf eine zweite Staffel. Nun wurde ein zweiter Trailer veröffentlicht, der mit spannenden und kinoartigen Action-Sequenzen aufwartet. Wie Serienmacher Jon Favreau bereits Ende 2019 (noch vage) ankündigte, wird die zweite Staffel von „The Mandalorian“ am 30. Oktober 2020 auf Disney+ erscheinen. Wie auch schon bei der ersten Staffel soll jeden Freitag eine Folge auf dem Streamingdienst ausgestrahlt werden.

Wie der neue Trailer suggeriert, können sich Star-Wars-Fans bei den frischen Folgen auf Zusammenhänge zum Gesamtuniversum gefasst machen: So wird Anakins ehemalige, aus der „The Clone Wars“-Animationsserie bekannte Ex-Trainee Ahsoka Tano in der Serie vorkommen – ein weiteres Gerücht ist der Auftritt des berühmt-berüchtigten Kopfgeldjägers Boba Fett, der in „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ noch von einem Sandmonster verschluckt wurde. Auch der viral gegangene Baby-Yoda wird weiterhin von der Partie sein, wie der Clip zeigt. In einer Szene heißt es von Din Djarin (Pedro Pascal) sogar: „Wo ich hingehe, geht er auch hin.“ Schaut Euch den Trailer hier an:

The Mandalorian Season 2 Official Trailer 2 auf YouTube ansehen

Mit seinen Quest-artigen Etappen-Abenteuern und dem gefeierten Baby-Yoda kam „The Mandalorian“ bei den Fans der Franchise um einiges besser an als „Der Aufstieg Skywalkers“, der kürzlich erschienene finale Teil der aktuellen „Star Wars“-Trilogie. Jake Cannavale, der in der fünften Folge der ersten Staffel als Kopfgeldjäger Toro Calican zu sehen ist, erklärte zuletzt in einem Interview: „Wenn ich ein Teil von ‚Der Aufstieg Skywalkers‘ gewesen wäre, wäre ich aktuell ganz schön deprimiert. Es ist ohne Zweifel der schlechteste Star-Wars-Film aller Zeiten. Ein verdammter Fehlschlag.“