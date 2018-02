„Jessica Jones“-Staffel 2: Netflix veröffentlicht Trailer und Startdatum

Krysten Ritter wurde durch die Marvel-Serie „Jessica Jones“ auf Netflix die Karriere gerettet, die Zuschauer freuen sich über eine eher subtile Comic-Verfilmung, die mehr Noir-Krimi als Haudrauf-Action ist. Die erste Staffel war 2016 ein großer Erfolg für Netflix, nun kommen die zweite Staffel auf die Zuschauer zu.

Am 8. März wird die zweite Staffel der Serie komplett in der Mediathek des Streaming-Dienstes abrufbar sein, ein erster Trailer zu den neuen Folge wurde nun veröffentlicht.

Die offizielle Handlung der zweiten Staffel beschreibe die Macher wie folgt:

Nach dem Mord an ihrem Peiniger Kilgrave versucht die New Yorker Privatdetektivin Jessica Jones (Krysten Ritter) in ihr Leben zurückzufinden, auch wenn sie nun in der gesamten Stadt als Killerin mit Superkräften bekannt ist. Nur widerwillig kann sie sich eingestehen, dass ein neuer Fall sie mit ihrem wahren Ich konfrontiert und weit zurückliegende Geschehnisse wieder aufwühlt.