Kanye West hier 2016 bei den „MTV Video Music Awards“ in New York.

Das wird Dich auch interessieren





Das Warten hat ein Ende: Am 25. Oktober soll (nun wirklich) Kanye Wests neues Album JESUS IS KING erscheinen. Begleitet wird es von einem dokumentarischen IMAX-Film mit demselben Titel. Dieser wird auch in einigen ausgewählten deutschen Kinos zu sehen sein. Laut der offiziellen Webseite des Films in denen hier:

Kinos, in denen Ihr „Jesus Is King“ sehen könnt:

26. Oktober, Berlin – Cinestar Berlin & IMAX, Sony Center

08. & 10. November, Bochum – UCI Kinowelt Ruhr Park

08. & 10. November, Hamburg– UCI Kinowelt Othmarschen Park

Doch Obacht: Auf Anfrage bei der PR-Agentur der Cinestar-Kinos haben wir erfahren, dass die Angabe auf Wests Webseite leider falsch sei. Wenn überhaupt, würde der Film in Berlin auch am 8. November gezeigt werden.

Zuletzt hatte West einen neuen Trailer zu „Jesus Is King“ geteilt. Der Film entstand unter der Regie von Nick Knight, der neben seiner Produktion von Musikvideos für Kanye West, Lady Gaga und Björk vor allem für sein mehrfach ausgezeichnetes fotografisches Schaffenswerk bekannt ist.

Ursprünglich sollte das „JESUS IS KING“-Release am 27. September 2019 stattfinden, wurde schließlich um zwei Tage verschoben, nur um an diesem Tag ebenfalls nicht zu erscheinen.

Ende September hatte Kanye West während einer Pre-Listening-Session seines neuen Albums verkündet, dass er ab sofort der weltlichen Musik den Rücken zukehren und von nun an ausschließlich christliche Musik veröffentlichen werde. Dort teilte er außerdem das „JESUS IS KING“-Albumcover.

Auch ein Bild der Vinyl-Version des neuen Albums hat der Rapper inzwischen mit seinen Fans via Twitter geteilt.

In den vergangenen Jahren war West immer mehr durch Skandale und obskure Auftritte in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten. Ob durch seine Verbundenheit gegenüber US-Präsident Donald Trump oder fragwürdige Aussagen über Sklaverei: Kanye schaffte es immer wieder, sowohl bei Fans als auch bei Kritikern für kontroverse Diskussionen zu sorgen.

Eine Theorie, warum hinter alldem eventuell ein größerer Plan stecken könnte, lest Ihr hier: