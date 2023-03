JFDR kommt für zwei Konzerte nach Deutschland

JFDR als Voract für Olafur Arnalds 2022 in Paris, Frankreich. (Photo by David Wolff-Patrick/Redferns)

Im Rahmen ihrer Tour kommt Jófríður Ákadóttir, besser bekannt als JFDR, auch für zwei Konzerte nach Deutschland. Sie tritt am 18. Mai im Jaki in Köln und am 20. Mai im Berliner Prachtwerk auf. Dabei wird sie ihr am 28. April erscheinendes Album MUSEUM vorstellen. Daraus erschien mit „Spectator“ die Leadsingle am 14. Februar.

Die isländische Singer-Songwriterin startet ihre Tour am 14. April in Dublin. Für die beiden deutschen Konzerte im Mai können bereits Tickets erworben werden.

MUSEUM markiert das dritte Soloalbum der 28-Jährigen und sei „ein Album über Ausgleich und Heilung; wie das Atmen frischer, starker Luft durch dein altes Selbst“. Darüber hinaus ist sie Gründungsmitglied der Elektronic-Gruppe Samaris und formt mit ihrer Schwester zusammen das Folk-Duo Pascal Pinon.