Die Popgeschichte muss in die Zeit vor und nach Jimi Hendrix eingeteilt werden. Sein Leben in Bildern.

Fotos: Jimi Hendrix: Sein bewegtes Leben in Bildern Den letzten Festivalgig absolvierte Hendrix im September 1970 in Deutschland auf der Insel Fehmarn. Copyright: Michael Ochs Archives Tausende Fans kamen zum Love & Peace Festival nach Fehmarn, um ihn live zu erleben. Copyright: Michael Ochs Archives 20. Juni 1969: Hendrix live beim Newport Pop Festival in Kalifornien. Copyright: Getty Images/Vince Melamed Hendrix 1968 im Drake Hotel in New York. Copyright: Getty Images/Roz Kelly Hendrix mit seiner weißen Fender Stratocaster live in der Royal Albert Hall in London am 24. Februar 1969. Copyright: Redferns/David Redfern The Jimi Hendrix Experience am Posen für ein Fotoshooting am 19. März 1967: Noel Redding, Jimi Hendrix und Mitch Mitchell. Copyright: Redferns/K & K Ulf Kruger OHG American Rock Singer and Guitarist Jimi Hendrix (1942-1970). (Photo by Avalon/Getty Images) Copyright: Getty Images/Avalon Jimi Hendrix, Noel Redding, Mitch Mitchell mit DJ Emperor Rosko und Lord Francis Russell im Backstagebereich des Woburn Music Festivals in England am 6. Juli 1968. Copyright: Getty Images/Michael Putland Was für ein Portrait! Jimi Hendrix im Jahr 1968. Copyright: Getty Images/Avalon The Isley Brothers, in der Hendrix als Begleitmusiker spielte und hier ganz links zu sehen ist, live in New York City am 19. Juni 1964. Copyright: Getty Images/Michael Ochs Archives Jimi Hendrix bei den Melody Maker Pop Poll Awards in London am 20. September 1967. Copyright: Getty Images/Koh Hasebe/Shinko Music Jimi Hendrix, die Ikone Copyright: Universal History Archive/Univer/Universal History Archive

Knapp vier Jahre waren Jimi Hendrix vergönnt, seine Vision zu formulieren: von 1966 bis zu seinem beschissen frühen und unnötigen Tod im Alter von 27 Jahren am 18. September 1970 – und wenn man richtig ehrlich ist, reden wir sogar von einem noch knapper bemessenen Zeitraum, nämlich der lächerlich kurzen Spanne von 20 Monaten, in der die Jimi Hendrix Experience ihre drei Alben, ARE YOU EXPERIENCED, AXIS: BOLD AS LOVE und ELECTRIC LADYLAND, erträumte, die einzigen Studioarbeiten von Hendrix, die zu seinen Lebzeiten fertiggestellt werden konnten.

Aber die kurze Zeit hat ausgereicht, Hendrix zu einem der Unsterblichen werden zu lassen, zum Inbegriff einer ganzen Jugend, die die Gegenkultur als das einzige Vehikelbegriff, um aus der ganzen Scheiße rauszukommen: Vietnam, Unruhen, Unzufriedenheit. Hendrix sollte ihr Retter sein, der die Kinder mit seiner mal betörenden, mal entmenscht aufkreischenden Gitarre aus dem Schlamassel führen sollte.