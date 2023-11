Jimi Hendrix: Die besten Live-Momente der Gitarrenlegende (Video)

Vom „Woodstock des Südens“ bis zum Auftritt auf Fehmarn – seine sechs besten Live-Momente im Überblick.

Jimi Hendrix wurde gerade einmal 27 Jahre alt und doch hat er es geschafft, in so jungen Jahren zu einer Gitarrenlegenden zu werden. Seine Live-Auftritte waren für alle Anwesenden eine Once-In-A-Lifetime-Experience. Aufnahmen dieser Momente überdauern bereits Jahrzehnte und haben seitdem nicht an Faszination verloren.

Am 27. November hätte er Geburtstag gehabt. Grund genug den Mann in Form eines Listicles mit seinen besten Live-Momenten zu ehren. Here we go!

1. „Voodoo Child (Slight Return)“ (Maui, 1970)

Einen seiner letzten Live-Auftritte hatte Jimi Hendrix in der hawaiianischen Region Maui. Seine Show dort ist eine der wenigen die von Jimi Hendrix‘ offiziellen YouTube-Kanal als originale Live-Version mit Video veröffentlicht wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

2. „Purple Haze“ (Atlanta, 1970)

Das Atlanta Pop Festival wurde nicht ohne Grund oft genug als „Woodstock des Südens“ bezeichnet. Jimi Hendrix bot dort allen Anwesenden eine wirklich explosive Performance und bis heute gilt sein Auftritt auf der Festival-Bühne als eine seiner Sternstunden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

3. „Foxey Lady“ (Miami Pop Festival, 1968)

Berechtigterweise erschien 2013 das Live-Album zum Event, MIAMI POP FESTIVAL. Noch viele Jahre nach dem Ableben des Gitarren-Gotts haben seine Live-Auftritte eben noch eine Relevanz und selbst die Mitschnitte überzeugen noch durch eine einzigartige Atmosphäre. So auch die Live-Performance von „Foxey Lady“, einem Song vom Debütalbum ARE YOU EXPERIENCED.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

4. „Wild Thing“ (Monterey Pop Festival, 1967)

Einige Jahre vor Release der Live-Platte MIAMI POP FESTIVAL erschien schon das LIVE-AT-MONTERY-Album – 2007. Während das Festival 1967 insgesamt zu Enttäuschungen führte, nachdem einige geplante Acts wie die Rolling Stones und die Beatles nicht auf der Bühne standen, überzeugte der Gig von Hendrix umso mehr.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

5. „Hey Joe“ (Isle of Wight, 1970)

Obwohl vom Auftritt des Gitarren-Künstlers durch ein brennendes Dach der Bühne abgelenkt wurde, schaffte Hendrix es trotzdem ein unvergesslichen Ereignis für alle Besucher:innen zu erschaffen. Auch zu diesem Gig erschien eine Live-Version zum Streamen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

6. Hendrix‘ letztes Festival (Fehmarn, 1970)

Auf dem Love & Peace Festival hatte Hendrix vor über 50 Jahren seinen letzten Festival-Auftritt in Deutschland. Wenige Tage später starb er, am 18. September 1970. Um ihn und seinen legendären Auftritt zu ehren, erinner heute ein Gedenkstein auf der Nordseeinsel an den Ausnahmekünstler.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kennt ihr schon unser aktuelles Heft?

In unserem aktuellen Heft stellen wir die besten Gitarrist:innen aller Zeiten vor. Dort darf selbstverständlich auch Jimi Hendrix nicht fehlen. Mehr zu ihm und seinem besonderen Talent erfahrt ihr in der aktuellen ME-Ausgabe.