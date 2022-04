Albumankündigung: Jochen Distelmeyer zeigt neues Video „Ich sing für dich“

Foto: Sven Sindt. All rights reserved.

Jochen Distelmeyer veröffentlicht den Videoclip zu seiner Single „Ich sing für dich“. Sie erscheint auf seinem kommenden Album GEFÜHLTE WAHRHEITEN, das Distelmeyer für den 1. Juli 2022 angekündigt hat.

Ein Tag im Leben von…

In dem Video begleiten wir den Musiker an einem Tag, der geprägt ist von diversen Begegnungen mit Freunden und Fremden und seiner großen Leidenschaft der Musik. Hierbei schlägt Distelmeyer eine nachdenkliche, gefühlsbetonte Saite an. Zudem beweist der Songwriter aus Hamburg auf dem Song erneut seine lyrischen Fähigkeiten.

Fans sollen auf GEFÜHLTE WAHRHEITEN Soul, Blues, Country, modernen R’n’B sowie Eighties-Pop erwarten dürfen. Das Album wird insgesamt zwölf Songs enthalten, die Distelmeyer mit dem Hamburger Produzenten Swen Meyer aufgenommen hat.

Nach seinem Solodebüt HEAVY (WOHIN MIT DEM HASS) und dem Coverversionen-Album SONGS FROM THE BOTTOM (TOXIC) handelt es sich bei GEFÜHLTE WAHRHEITEN um das dritte Soloalbum des in Berlin lebenden Musikers.

Solokarriere begann nach Blumfeld

Distelmeyer war bis 2007 Teil der Indie-Rockband Blumfeld aus Hamburg. Gemeinsam veröffentlichten sie seit der Gründung 1990 insgesamt sechs Studioalben. Zudem gehörten sie zu den wichtigsten Vertretern der Hamburger Schule.