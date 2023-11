John Lennon: So seltsam entschuldigte sich sein Mörder (Video)

Die dreiteilige Serie „John Lennon: Mord ohne Gerichtsverhandlung“ gibt neue Einblicke preis.

Eine neue Doku-Serie über John Lennon enthüllt, wie eigenartig sich der Täter Mark Chapman am 08. Dezember 1980 direkt nach der Ermordung des Musikers entschuldigt haben soll. Das berichtet ein Zeuge in der Dokumentation, die ab dem 06. Dezember auf Apple TV+ zu sehen ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Chapman zu Angehörigen: „Tut mir leid, dass ich euch den Abend ruiniert habe“

Einer der Zeugen in der Doku erzählt (wie „NME“ berichtet), was Chapman gesagt haben soll, nachdem er Lennon erschoss: „Er hat sich tatsächlich bei uns entschuldigt. Er sagte: ,Verdammt, es tut mir leid, dass ich euch den Abend ruiniert habe.‘“ Der Berichtende habe daraufhin zu Chapman gemeint: „Du machst wohl Witze. Du hast gerade dein ganzes Leben ruiniert.“

Im Jahr 2020 entschuldigte sich Chapman außerdem öffentlich bei Yoko Ono, während einer Bewährungsanhörung. „Es war eine extrem selbstsüchtige Tat. Es tut mir leid, dass ich ihr [Ono] diesen Schmerz zugefügt habe. Ich denke ständig darüber nach.“

Chapman wurde 2022 zum zwölften Mal die Bewährung verweigert, was bedeutet, dass er mindestens bis Februar 2024 im Gefängnis bleiben wird. Berüchtigterweise gab es nur eine minimale Untersuchung des Mordes, da Chapman am Tatort wartete und sich sofort schuldig bekannte, als die Polizei eintraf. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe von zwanzig Jahren bis lebenslang, für Mord zweiten Grades, verurteilt.

Mehr über die neue Dokumentation

Bereits im Oktober angekündigt, wird „John Lennon: Murder Without A Trial“, wie der Dreiteiler im Original heißt, am 06. Dezember auf dem Streamingdienst Apple TV+ verfügbar sein. Die Serie untersucht das vorsätzliche Verbrechen und seine Folgen durch den vermeintlichen Fan Mark David Chapman, der das Beatles-Mitglied am 08. Dezember 1980 vor seinem Apartmentblock in New York City erschoss. Die dreiteilige Serie wird vom Schauspieler Kiefer Sutherland als Sprecher begleitet.

In der Doku werden Interviews mit Freund:innen von Lennon sowie den Verteidigungsanwälten, Psychiater:innen, Detektiven und Staatsanwälten von Chapman gezeigt. Zu sehen sind auch bisher unveröffentlichte Fotos vom Tatort.

Einige der Interviewten in der Doku sind Richard Peterson, ein Taxifahrer, der die Schießerei beobachtete; Jay Hastings, ein Portier im Apartmentgebäude von Lennon, der seine letzten Worte hörte; David Suggs, Chapmans Verteidiger; Elliot Mintz, ein Freund von Lennon und Yoko Ono; und Dr. Naomi Goldstein, die Psychiaterin, die Chapman zuerst begutachtete.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr über The Beatles

In der Zwischenzeit haben die Beatles mit ihrem Song „Now And Then“ für einen weiteren historischen Moment in der Musikgeschichte gesorgt. Der Track hat am 10. November, nur acht Tage nach seiner Veröffentlichung, Platz eins der offiziellen deutschen Single-Charts erreicht.

Der Entstehungsprozess von „Now and Then“ erstreckte sich über fünf Jahrzehnte. Der Song wurde ursprünglich von John Lennon in den späten 1970er-Jahren verfasst und danach als unvollständiges Demo aufgenommen. Bereits vor 26 Jahren hatten die Beatles beabsichtigt, das Lied auf ihrem Album ANTHOLOGY 3 zu veröffentlichen. Er wurde von den noch lebenden Mitgliedern Paul McCartney und Ringo Starr mehr als 40 Jahre nach Beginn der Arbeit daran auch mithilfe von KI-Technologie fertiggestellt.