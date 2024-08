Finale von „House of the Dragon“ Staffel 2: Drachen, Verrat und epische Schlachten

Erfahrt hier, was beim Finale zu erwarten ist und wie es um eine dritte Staffel bestellt ist.

Am Sonntag, den 4. August, zeigte HBO das große Finale von „House of the Dragon“ Staffel zwei. In Deutschland ist die achte und letzte Folge in der Nacht auf Montag, den 5. August, auf den Sky-Streaming-Diensten Sky Q, Sky Go und WOW erschienen.

Hier der Trailer des Staffelfinale:

Was einen erwartet – Achtung, Spoiler

Die achte Folge knüpft nahtlos an das Ende der letzten Episode an. Prinzregent Aemond (Ewan Mitchell) ist verzweifelt, als er erkennt, dass Rhaenyra drachentechnisch überlegen ist. Wutentbrannt zerstört er mit seinem Drachen Vhagar die Festung Scharfspitze in den Kronlanden. Darüber ist Königinwitwe Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) in Königsmund entsetzt.

Sie beginnt zu begreifen, dass der Krieg möglicherweise nicht lohnenswert ist. Als Aemond auch noch seine Schwester Helaena dazu drängt, in die Schlacht zu ziehen, reicht es Alicent endgültig.

Sie beschließt, nach Drachenstein zu segeln, um Rhaenyra einen friedlichen Zugang zur Hauptstadt zu ermöglichen. Während Aemond mit Vhagar und Ser Cristons Armee in den Flusslanden beschäftigt ist, wäre Königsmund unbewacht, und Alicent hofft, durch ihren Vorschlag eine friedliche Machtübernahme zu sichern.

Rhaenyra ist zunächst skeptisch, doch Alicents aufrichtige Absichten werden klar. Alicent möchte Frieden für sich und ihre Tochter und bittet Rhaenyra, Aegon (Tom Glynn-Carney) zu verschonen. Rhaenyra erklärt jedoch, dass der „Tanz der Drachen“ nur enden kann, wenn Aegon besiegt und sein Kopf als Trophäe präsentiert wird. Alicent akzeptiert dies und zieht sich zurück. Ob sie ihr Wort halten wird, bleibt abzuwarten.

Die Drachen kehren 2025 zurück

Mit einem so offenen Ende wie in Staffel zwei von „House of the Dragon“ können sich Fans nun endgültig sicher sein, dass die dritte Staffel der Serie bereits in den Startlöchern steht.

Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sollen 2024 beginnen, sodass mit ihnen bereits Ende 2025 zu rechnen ist. Damit kehrt die Serie mit einem ähnlich großzügigen Abstand wie zwischen Staffel 1 und 2 zurück. Die finale Schlacht wird also noch etwas auf sich warten lassen.