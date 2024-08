Usher teilt Trailer zu „Rendezvous in Paris“: Was euch im Konzertfilm erwartet

Acht Nächte trat der R&B-Sänger in Paris auf. Nun folgt dazu ein Film im September. Alle Infos dazu hier.

Usher teilte auf seinem Instagram-Account den offiziellen Trailer zu seinem neuen Konzertfilm „Usher: Rendezvous in Paris“. Das Werk wird seine Residency im „La Seine Musicale“ in Paris resümieren, bei der er insgesamt acht Shows spielte. Und es scheint, als würde neben Konzertaufnahmen auch private Momente von seinem Aufenthalt in der französischen Hauptstadt gezeigt werden. Der Film wird zwischen dem 12. und 15. September 2024 weltweit in die Kinos kommen.

Ein Rendezvous mit Usher in Paris

Bereits Ende Juli teilte Usher auf seinem Instagram einen kurzen Clip, der das Veröffentlichungsdatum von „Usher: Rendezvous in Paris“ verkündete und mit seinem 2010er Hit „OMG“ unterlegt war. Auch bei dem offiziellen Trailer kann man den Song im Hintergrund hören, während ein Zusammenschnitt aus Konzertmomenten und Aufnahmen des 45-Jährigen zu sehen sind. Eingeleitet wird der Trailer von einer filmischen Szene, in der Usher nachts durch Paris streift, danach folgen mehrere kurze Sequenzen von verschiedenen Gigs des Sängers. Was auch schon klar ist: Der Film wird mit jeder Menge Tanzeinlagen, aufwendigen Kostümen und Special Effekten aufwarten.

Die Regie übernahm hier Anthony Mandler, der ebenfalls bei Taylor Swifts Musikvideo zu „22“ (2013) und Beyoncés Musikvideo zu „Irreplaceable“ (2006) beteiligt war. Neben den beiden Sängerinnen arbeitete Mandler auch bereits mit Künstler:innen wie Rihanna und The Killers zusammen.

Usher selbst erklärte in einem Statement zu „Rendezvous in Paris“, dass sein Aufenthalt in Paris „eine besondere Erfahrung“ für ihn als auch seine Fans gewesen sei und er mit dem Konzertfilm nun ermöglichen möchte, dass all diejenigen, die es nicht geschafft haben, persönlich zu erscheinen, „die Show miterleben und sehen können, was es braucht, um dorthin zu kommen.“

Ein aufregendes Jahr für Usher

Besonders 2024 scheint Usher einen Meilenstein nach dem nächsten in seiner Karriere zu erreichen. Erst im Februar trat er in der Halbzeitshow des Super Bowls auf und veröffentlichte im selben Monat sein neuntes Studioalbum COMING HOME, mit dem er bei den BET-Awards 2024 in der Kategorie „Bestes Album“ nominiert war. Zwar schaffte er es nicht, die Auszeichnung zu erhalten, allerdings nahm der R&B-Sänger den Preis in der Kategorie „Lifetime Achievement“ entgegen und wurde damit für sein Lebenswerk geehrt.

Dazu wurden nicht nur die Highlights seiner Karriere in Form eines Videos resümiert, sondern es kamen auch Kolleg:innen wie Childish Gambino, Keke Palmer und Victoria Monét zusammen, um seine Songs live zu performen. Seine Dankesrede nutze Usher, um Väter an ihre Pflichten gegenüber ihrer Kinder zu erinnern.