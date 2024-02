„Harry Potter“-Fernsehserie soll 2026 auf „Max“ starten

J.K. Rowling soll sich bereits mit Verantwortlichen getroffen haben, um Näheres zu besprechen.

Der Starttermin für die „Harry Potter“-Serie steht fest. Das gab David Zaslav, der CEO von Warner Bros. Discovery, am Freitag, dem 23. Februar bei einer Telefonkonferenz bekannt. Die Ausstrahlung des Reboots soll 2026 auf dem Sender „Max“ starten. Die Schöpferin des magischen Universums, J.K. Rowling, habe sich bereits mit Experten getroffen, um das Projekt zu besprechen, erklärte Zaslav. Wo die Serie in Deutschland ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.

Sieben Staffeln für sieben Bücher

Seit der letzte Film der Reihe abgedreht wurde, sind bereits mehr als zehn Jahre vergangen – das wird sich schon bald ändern. Orientiert an den Büchern, sollen sieben Staffeln für die neue Adaption angedacht sein. „Wir haben nicht mit unserer Begeisterung für ‚Harry Potter‘ gegeizt“, erklärte der CEO. Die „HBO“- und „Max“-Chefs, Casey Bloys und Channing Dungey sowie der Vorsitzende von „Warner Bros Television“ seien bereits vor einigen Wochen in London zusammengekommen, um sich mit J.K. Rowling zu unterhalten.

Das scheint bisher gut zu laufen. „Beide Seiten sind begeistert, dieses Franchise wiederzubeleben. Unsere Gespräche waren großartig, und wir könnten nicht aufgeregter sein über das, was vor uns liegt. Wir können es kaum erwarten, ein Jahrzehnt neuer Geschichten mit den Fans auf der ganzen Welt auf ‚Max‘ zu teilen“, gab Zaslav bekannt. Einen ersten Trailer zur Ankündigung des Projekts gibt es bereits seit einem knappen Jahr.

Erster Trailer zur „Harry Potter“-Serie

Noch keine Castings für die Besetzung

Wann genau die ersten Folgen angedacht sind und wer als Besetzung der TV-Serie in Frage kommen könnte, steht bisher noch nicht fest. Sicher ist nur, dass Daniel Radcliffe, der in allen acht Verfilmungen die Rolle des Harry Potter gespielt hatte, nicht dabei sein wird. Das hatte er bereits beim Aufkommen erster Gerüchte erklärt.

„Wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Autoren, um herauszufinden, wer diese Serie für uns leiten wird. Der erste Schritt für uns ist es, herauszufinden, wer der Showrunner sein wird, und sobald wir das herausgefunden haben, können wir damit beginnen, diese [Casting-]Gespräche zu führen. Der knifflige Teil sind die ersten beiden Bücher, in denen die Kinder eher jünger sind, so um die 11 oder 12“, so CEO Dungey.