The Smiths: Namensrechte liegen bei Johnny Marr, sagt Morrissey

Wenn das stimmt, dürfte Gitarrist Johnny Marr ohne ihn als The Smiths auftreten.

Dass sich Johnny Marr und Morrissey nicht mehr verstehen, ist kein Geheimnis. Inzwischen soll sogar gerichtlich darüber entschieden sein, wer den Namen der einstigen gemeinsamen Band The Smiths weiter nutzen darf.

Wem gehören The Smiths?

Sänger Morrissey zufolge sollen alle Rechte am geistigen Eigentum der Smiths bei Gitarrist Johnny Marr liegen. Die Band könne also ohne ihren vormaligen Sänger weiter auf Tour gehen. Dieser teilte die Informationen auf seiner Webseite. Offenbar soll das Verfahren ohne sein Wissen eingeleitet worden sein – von Seiten Marrs habe also eine Warnung oder die Möglichkeit zum Einspruch gefehlt haben.

Damals verstanden sich die Bandmitglieder noch:

„J. Marr hat sich erfolgreich um die 100-prozentigen Markenrechte des Namens The Smiths beworben. Sein Antrag wurde auf Basis welcher Eide oder Proklamationen er auch immer vorgelegt hat akzeptiert“, heißt es auf Morrisseys Webseite konkret. „Neben vielen anderen Dingen bedeutet das, dass Marr nun als The Smiths mit einem Sänger seiner Wahl auf Tour gehen kann. Außerdem verbietet es Morrissey, den Namen zu verwenden, zumal es ihm eine beträchtliche finanzielle Existenzgrundlage verwehrt. Morrissey allein hat im Mai 1982 den musikalischen Einheitsnamen ‚The Smiths‘ geschaffen.“

Streitigkeiten zwischen Johnny Marr und Morrissey halten an

Morrissey und Johnny Marr spielten sechs Jahre lang gemeinsam in der Band. In dieser Zeit erschienen vier Alben. Danach gab es Streitigkeiten zwischen den Musikern; vor allem die politischen Ansichten der beiden gehen nicht miteinander einher. So liegen auch The Smiths auf Eis. Kürzlich teilte Morrissey noch mit, ein „Greatest Hits“-Album sei von Marr blockiert worden, ebenso stritt er auf dieser Basis eine von Oasis inspirierte Reunion ab. Wenn die nun von dem Sänger öffentlich gemachten rechtlichen Umstände stimmen, könnte es allerdings doch ein Comeback der Band unter altem Namen geben – wenn auch eben nicht mit dem umstrittenen Morrissey an der Spitze.