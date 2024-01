Red Hot Chili Peppers: Memoiren von Anthony Kiedis werden verfilmt

Das Biopic über den Sänger wird auf der 2004er Autobiografie „Scar Tissue“ basieren. Mehr Infos hier.

Über den Sänger der Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, wird es einen Kinofilm geben. Universal Pictures hat nämlich die Rechte an der Verfilmung seiner Memoiren „Scar Tissue“ erworben. Die Produktion wird auf Kiedis‘ Bestseller-Autobiografie von 2004 basieren. Zuschauer:innen können so Einblicke in das Aufwachsen und Leben des Rockstars gewinnen. Außerdem soll auch sein Kampf gegen die Drogensucht im Fokus stehen.

Was über die Verfilmung bekannt ist

Das Filmprojekt wird von Brian Grazer und seiner Produktionsfirma Imagine Entertainment geleitet. Auch Kiedis und sein Manager Guy Oseary werden an dem Streifen mitarbeiten. Damit wollen sie sicherstellen, dass die filmische Umsetzung des Buchs die emotionalen Höhen und Tiefen des Rockstars authentisch abbildet. Mit dem Spielfilmprojekt befindet sich das Studio derzeit in der frühen Entwicklungsphase. Es gibt also noch keine Nennung von mitwirkenden Schauspieler:innen. Nicht einmal die Person, die auf dem Regiestuhl sitzen wird, ist aktuell bekannt. Somit gibt es momentan keine Infos zum Drehstart oder auch dem Release des Films im Kino.

Mehr zu Anthony Kiedis und seinem Buch

Kiedis wurde 1962 in Michigan geboren und zog im Alter von zwölf Jahren nach Los Angeles. 1983 gründete er zusammen mit dem Gitarristen Hillel Slovak, dem Bassisten Flea (Michael Balzary) und dem Schlagzeuger Jack Irons die Red Hot Chili Peppers. Auf einem ganz neuen Level und global bekannt wurde die Gruppe mit Veröffentlichung ihres vierten Studioalbums BLOOD SUGAR SEX MAGIK. Der Bestseller „Scar Tissue“ deckt eben dieses Heranwachsen in der von Drogen geprägten Punk-Szene von Los Angeles bis zu seinem Erfolg als Sänger der Red Hot Chili Peppers ab.

Die Band, aktuell bestehend aus Frontmann Anthony Kiedis, Bassist Flea, Schlagzeuger Chad Smith und dem Gitarrist John Frusciante, hat 13 Studioalben veröffentlicht. Ihre aktuellste Platte RETURN OF THE DREAM CANTEEN erschien 2022.