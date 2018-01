Julian Casablanca haut eine neue The Voidz-Single raus

Für all jene, die sich auf ein neues Strokes-Album eingestellt hatten, wie es gerüchteweise im vergangenen Sommer vermeldet wurde, heißt es nun Kommando zurück. Erst einmal steht neues von Julian Casablancas Zweitprojekt The Voidz an.

Die Mitglieder haben nämlich nicht nur ihren Bandnamen still und heimlich geändert (statt „Julian Casablanca + The Voidz“ heißen sie jetzt schlicht „The Voidz“), sondern auch fleißig an neuem Material gearbeitet. Herausgekommen ist dabei unter anderem die Single „Leave It In My Dreams“.

Die neue The Voidz-Single im Stream

Der Song ist ein erster Vorgeschmack auf den Nachfolger das Debütalbum mit dem Titel TYRANNY aus dem Jahr 2014. Wann Album Nummer zwei erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Erst kürzlich trat Julian Casablanca mit seiner Band im brasilianischen Fernsehen auf und gab dort den Song „Wink“ zum Besten.

Wer das neue Album kaum erwarten kann, die Wartezeit lässt sich wohl am besten mit diesem amüsant-kurzweiligen Filmchen/Album-Teaser überbrücken (der erklärt übrigens auch den mehr oder weniger neuen Bandnamen):

Auf Spotify gibt es die neue Single von The Voidz auch schon zu hören, inklusive Single-Artwork: