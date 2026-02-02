Justin Bieber in Boxershorts: Sein provokanter Grammy-Auftritt

Vier Jahre Pause, dann das: Justin Bieber performt „Yukon“ bei den Grammys in lila Boxershorts – und setzt ein bewusstes Mode-Statement mit Nostalgie-Faktor.

Nach vier Jahren Bühnenabstinenz hat Justin Bieber seinen Song „Yukon“ bei den Grammy Awards 2026 live auf die Bühne gebracht. In lila Boxershorts und schwarzen Socken zeigte er einen radikal reduzierten Look.

Das Outfit-Statement

Die Farbwahl ist kein Zufall: Lila begleitet Bieber seit den frühen 2010ern und gehört zu seinem visuellen Markenzeichen. Fans, die seine Anfangsjahre miterlebt haben, erinnern sich sofort an die lila-weißen Outfits seiner frühen Albumzyklen während der Promotion zu „My World“ oder auch zu „Purpose“. Damals kombinierte er oft lila Hoodies, Caps und Accessoires mit weißen Akzenten – ein Stil, der ihn sofort erkennbar machte und von Teenies weltweit kopiert wurde.

Doch das war nicht sein einziges Statement des Abends: Er und seine Frau trugen zuvor auf dem roten Teppich beide einen „Ice Out“-Button und klinkten sich damit in das politische Klima der diesjährigen Grammys ein.

Akustisch, pur, konzentriert

Nennenswert ist auch, dass Bieber nach seiner mehrjährigen Pause ohne große Effekte zurückkehrte. Der Kanadier setzte bewusst auf Reduktion. Sein Auftritt wirkte dadurch sehr persönlich, beinahe intim. Das Publikum reagierte mit einer Mischung aus Überraschung und Bewunderung, die sozialen Medien füllten sich schnell mit Kommentaren über den Mut und die Kreativität der Performance.

Musikalisch setzte Bieber auf eine akustische Version seines Songs „Yukon“. Ohne große Show, ohne Choreografie – nur Stimme, Gitarre, Bühne und Unterhose. Ein minimalistisches Statement, das die Aufmerksamkeit auf das visuelle Bild und die Selbstreferenz lenkte.

JB versteht auch 2026 noch genau, wie man Selbstdarstellung und mediale Wirkung verbindet. Dass er trotz Nominierung mit leeren Händen nach Hause ging, schien keinerlei Einfluss auf die Performance gehabt zu haben.

Noch nicht genug von Bieber?

Das nächste Mal live sieht man Justin Bieber am 11. April 2026 beim Coachella Festival. Dann wahrscheinlich wieder mit voller Showpower, aber mit derselben Mischung aus Nostalgie, Provokation und Pop-Statement, die ihn seit seinen Teenie-Jahren auszeichnet.