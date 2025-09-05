Justin Bieber überrascht mit neuem Album SWAG II

Paul Mescal will die Songs der Beatles allesamt selbst singen

Weniger als 24 Stunden nach der Ankündigung hat Justin Bieber sein neues Album SWAG II veröffentlicht. Den Nachfolger seines Überraschungsalbums SWAG aus dem Juli 2025.

Das Album enthält 23 Tracks und Features von Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris und Eddie Benjamin. SWAG II erschien zunächst auf YouTube Music und wenig später auf allen anderen Streamingplattformen. Auf Instagram kommentierte der Kanadier die leichte Verzögerung in mehreren Posts: „I’m sorry for the wait their telling me any second“ und „Me waiting with u, not baiting u not sure wut the fuckkyyy is going on clicking refreshhhhhh.“

Bieber kündigte das Album-Release auf Instagram an:

Teaser und Promotion für Justin Biebers neues Album

Bereits am frühen Donnerstagmorgen wurden in London und West Hollywood Werbetafeln und Banner aufgestellt, ähnlich wie bei der ersten SWAG-Veröffentlichung. Bieber bestätigte auf Instagram, dass das Album um Mitternacht erscheinen würde. Die farbenfrohe Baby-Pink-Optik der SWAG II-Werbung unterscheidet sich deutlich von den schwarz-weißen Bildern des ersten Teils.

Inhalt und Produktion

SWAG II umfasst 23 neue Songs, darunter „Speed Demon“, „Better Man“ und „Love Song“. Bieber hatte über den letzten Monat hinweg Studiofotos gepostet und so bereits auf ein neues Projekt hingedeutet. Das erste SWAG-Album enthielt 21 Tracks und Gastauftritte von Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain, Eddie Benjamin und Marvin Winans. Bei der Produktion wirkten unter anderem Tobias Jesso Jr., Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, mk.gee, Daniel Chetrit und Knox Fortune mit.

SWAG debütierte auf Platz 2 der Billboard 200 und verzeichnete Biebers bisher größte Streaming-Woche. Singles wie „Daisies“ erreichten Platz 2 der Billboard Hot 100, „Yukon“ Platz 8 und „First Place“ Platz 52. In Deutschland schaffte es SWAG auf Platz sechs der Albumcharts.

Bevor Bieber die SWAG-Serie startete, hatte er eine vierjährige Pause von Albumveröffentlichungen eingelegt. Sein letztes Studioalbum vor SWAG war 2021 JUSTICE. Insgesamt kommt Bieber nun auf acht Studioalben.