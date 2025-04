Justin Bieber: Fans besorgt wegen Coachella-Look

Justin Bieber sorgt aktuell wieder für reichlich Gesprächsstoff– allerdings weniger wegen seiner Musik, sondern vielmehr wegen seines Erscheinungsbildes. Fans sorgen sich zunehmend um ihn, sie wollen angeblich eine starke Gewichtsabnahme und auch ein verstärkt gereiztes Verhalten gegenüber Paparazzi beobachtet haben. Jetzt gibt es neuen Zündstoff für die Gerüchteküche um Biebers Wohlergehen.

Während der zweiten Coachella-Woche wurde der 31-Jährige auf einer exklusiven Party in der Nähe des Festivalgeländes in Indio, Kalifornien, gesichtet – oberkörperfrei, auffällig schlank, mit einer Zigarette oder einem Joint in der Hand. Die Aufnahmen, die sich rasch über Social Media verbreiteten, zeigen ihn tanzend zu seinem eigenen Hit „What Do You Mean?“ sowie zu Kendrick Lamars Track „Not Like Us“ – umgeben von einer ausgelassenen Menschenmenge.

Hier sehen:

Fans kommentieren Video: „Er sieht nicht okay aus“

Obwohl Bieber einen weiten Kapuzenpulli trug und eher zurückhaltend in den geteilten Clips wirkte, reichte das einigen Fans aus, um sich ernsthaft Sorgen zu machen. Kommentare wie „Er sieht nicht okay aus“ oder „Er steht unter starkem Einfluss“ machten schnell die Runde. Auch Meinungen wie „Er braucht bessere Freunde an seiner Seite“ wurden laut. Immer wieder kursieren Gerüchte in den sozialen Medien, Bieber könne rückfällig in Bezug auf Drogenmissbrauch geworden sein.

Auch Biebers derzeitige Aktivität auf Instagram sorgt zunehmend für Stirnrunzeln bei seinen Follower:innen. Seine Posts wirken auf die Fans zusammenhangslos oder wirr, was sich auch in den Kommentaren widerspiegelt. So häufen sich dort Bemerkungen wie „Das ist so random“, „Justin postet wie ein Kleinkind mit dem Handy der Eltern“ oder direkt: „Justin, geht’s dir gut?“ Manche gehen noch weiter und schreiben: „Du brauchst Hilfe, Bro. Wirklich. Und du musst da raus, aus diesem Umfeld.“

Der Sänger, der sich gerade von seiner Modemarke „Drew House“ getrennt hat, hat dazu allerdings eine klare Haltung – und die hat er erst kürzlich gegenüber dem US-amerikanischen „Rolling Stone“ bekräftigt: „Es ist ermüdend und erbärmlich und zeigt, dass die Leute trotz offensichtlicher Wahrheit entschlossen sind, negative, sensationsgierige und schädliche Narrative am Leben zu erhalten“.

Justin Bieber teilte kürzlich, er fühle sich „unwürdig“

In seinen eigenen Kanälen spricht Bieber hin und wieder offen über seinen inneren Zustand. In einer Instagram-Story am 13. März schrieb er, dass er sich trotz all des Ruhms und der Anerkennung immer „unwürdig“ gefühlt habe, so, als sei er nicht genug. Wenige Tage zuvor hatte er bereits gepostet: „Wir haben heute nichts zu beweisen. Nur das Geschenk des Lebens, das wir heute annehmen und empfangen müssen. Wir schulden uns nichts und wir schulden niemandem etwas.“