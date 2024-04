Rapper Chris King bei Schießerei gestorben – Justin Bieber trauert um seinen Freund

Der Musiker und Labelbesitzer wurde 32 Jahre. Rap-Kollegen teilen Erinnerungen von ihm in den Socials.

Der Rapper und Labelgründer Chris King (geb. Christopher Stacy Cheeks Jr) ist am Samstagmorgen, den 20. April, bei einer Schießerei in Nashville, im US-Bundesstaat Tennessee, ums Leben gekommen. Er war 32 Jahre alt.

Der Musiker war speziell auch durch sein Label Snotty Nose Records bekannt. Zudem stand er den Rappern Trippie Redd und Justin Bieber nahe, die nun auch ihrer Trauer via Social-Media bekundet haben.

„Wir sehen uns im Paradies wieder, Bruder“

Laut „Billboard“ soll Chris King mit Freunden unterwegs gewesen sein, als eine bislang unbekannte Gruppe von drei Leuten versucht hatte, sie auszurauben. Daraufhin sei die Situation eskaliert, King sowie ein Freund wurden von mit Waffen bedroht und schließlich von Schüssen getroffen. King wurde in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht, in dem er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Über seinen ebenfalls angeschossenen Freund ist aktuell nichts zum Gesundheitszustand bekannt.

Justin Bieber, der vor zehn Jahren für einige Zeit mit Chris King zusammenlebte, teilte in seiner Instagram-Story ein Foto von sich mit King und dazu ein gebrochenes Herz-Emoji. Weiterhin ließ er in der Story verlauten: „Ich liebe dich, Bruder. Das tut weh. Bitte betet für seine Familie. Wir sehen uns im Paradies wieder, Bruder“.

Auch Trippie Redd, einer der engsten Kumpels von King, meldete sich auf seinem Instagram-Kanal zu Wort. Er veröffentlichte eine Galerie mit Fotos von seinem verstorbenen Freund – darunter auch eines, auf dem King mit Bieber zu sehen ist. Seine Caption dazu: „Ich bin im Moment so verletzt, dass ich nicht einmal denken kann. Ich liebe dich Bruder, komm zurück!!!!! […] Ich kriege keine Pause.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trippie Redd beließ es nicht bei einem Posting und ließ eine weitere Bilderreihe folgen. Dazu schrieb er: „Ich liebe dich, bis wir uns wiedersehen Zwilling! Ich wäre heute nicht, wo ich bin ohne Chris King […], und er hatte immer die beste Energie, er hatte so viele Freunde und das sieht man. Ich liebe euch dafür, dass ihr einen meiner besten Freunde, meinen Bruder, unterstützt habt.“

Neues Album von Chris King war bereits geplant

King hatte 2016 seinen musikalischen Durchbruch durch eine Zusammenarbeit mit Trippie Redd. Gemeinsam veröffentlichten sie die Songs „Can You Rap Like Me Pt.2“, „U Deserve It“, „Love Scars Pt.2“ und „Dangerous“. Am 8. April hatte King seinen nun letzten Song „Seeing Double Seeing Double“ herausgebracht. Kürzlich kündigte er an, dass es eine Fortsetzung seiner Albumreihe THE LUCK OF SNOOTY geben soll.