Bieber feierte sein Coachella-Comeback: minimalistisch, emotional, aber voller Fragen. Hatte der 200-Millionen-Dollar-Deal mit Hipgnosis Einfluss aufs Set?

Am Samstag, dem 11. April 2026, gab Justin Bieber sein langersehntes richtiges Live-Comeback. Die Main Stage des Coachella Festivals hat wohl selten so viel Minimalismus gesehen – doch trotz allem brachte Bieber die Fans weltweit zum Tanzen, Singen und Weinen. Neben der Freude, Hits wie „Baby“ zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt live zu hören, stellt sich bei vielen die Frage – warum wurden die Songs nicht vollständig gespielt? Hier kommt eine mögliche Antwort zum Fragezeichen.

Der 200-Millionen-Dollar-Deal

Am 1. Februar 2022 wurden Spekulationen zur traurigen Gewissheit: Der 32-Jährige sagte seine „Justice“-Welttournee mit 124 geplanten Konzerten ersatzlos ab. Aus gesundheitlichen Gründen sollte und wollte er sich eine Auszeit nehmen. In den darauffolgenden Jahren wurde es – bis auf einige Spekulationen – ruhig um den Sänger. Im Januar 2023 folgte die nächste Schocknachricht: Justin Bieber hat all seine bis 2021 erschienenen Songs für eine Summe von 200 Millionen US-Dollar verkauft. Seine 290 Tracks sind nun im Besitz der Investmentfirma „Hipgnosis“. Im Zuge dessen mussten sich die Beliebers, wie sich Justins Fans nennen, eingestehen, dass eine „Eras“-Tour à la Taylor Swift nun schier unmöglich ist.

Justin Biebers Coachella-Set war klar etwas für die eingeschworenen Fans. Doch auch diese stellten sich zum Teil die Frage, warum er seine Songs nicht vollständig spielte. Eine Theorie dazu könnte die beschriebene Situation sein – er hat sein Repertoire an Songs und somit die Rechte daran verkauft. Neben der Tatsache, dass er mit dem Live-Spielen der Songs in die Tasche von „Hipgnosis“ einzahlt, können theoretisch auch andere Klauseln daran gebunden sein.

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Coachella Wochenende 2: Was erwartet uns?

Bislang ist unklar, ob die verkürzten Songs am 200-Millionen-Dollar-Deal liegen. Andererseits bestünde die Möglichkeit, dass der Kanadier bei seinem großen Comeback so viele Hits wie möglich performen und seine Fans glücklich machen wollte. Durch diese Entscheidung, unabhängig davon, woran es lag, konnte er 30 Lieder (an)spielen, wohingegen Sabrina Carpenter, ebenfalls Headlinerin, nur 20 spielte.

Aktuell stellen wir uns gespannt die Frage: Was erwartet uns wohl an diesem Wochenende? Zum einen könnten wir eine Wiederholung des Vergangenen erhalten: Justin Bieber in Home-Office-Stimmung, alte Lieder von YouTube und purer Minimalismus. Andernfalls könnte es auch eine Erstaufführung seines Albums „SWAG“ geben. Da es wie aus dem Nichts am 11. Juni 2025 erschien, konnten wir es bisher nur via Streaming genießen.

Zwischen Lob und Kritik

Neben vielerlei Kritik, die Bieber zu seinem Comeback-Auftritt erntete, sollte man nicht all das Lob und die Begeisterung übersehen. Nach seinem Auftritt wurde das Internet von glücklichen Zuschauer:innen und Fans geflutet. Gelobt wurden die Nahbarkeit und Authentizität, die beim Coachella schon lange nicht mehr gegeben seien. Zudem konnte man die Entwicklung des Sängers live mitverfolgen.

Nicht nur seine Texte und die Melodien haben sich im Laufe seiner knapp 20-jährigen Karriere verändert, sondern auch er selbst. Er ist im Rampenlicht erwachsen geworden, hat sich zwischendurch verloren und ist nun zurückgekehrt – mit alten und neueren Songs und dem lang vermissten Lächeln.

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Coachella Livestream

Unter der Annahme, dass der Zeitplan an Coachella-Wochenende 2 identisch mit dem ersten ist, wird Justin Bieber am Samstag, 18. April, um 23:25 Uhr Ortszeit auf der Main Stage auftreten. Hierzulande wird man den Auftritt am Sonntag um 8:25 Uhr live auf YouTube mitverfolgen können.