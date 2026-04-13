„Bieberchella“: Justin Bieber scrollt live durch seine Vergangenheit

Mit YouTube-Nostalgie, Rekordgage und einem Duett mit sich selbst lieferte Justin Bieber bei Coachella 2026 den ungewöhnlichsten Headliner-Auftritt des Jahres.

Der Pop-Zirkus hat einen neuen Höhepunkt erreicht – und er trägt einen vertrauten Namen: Justin Bieber. Sein Coachella-Headliner-Auftritt 2026 begleitete eine enorme Antizipation, und das Festival wurde schon vorab als „Bieberchella“ gehandelt. Ein Abend zwischen Selbstinszenierung, Nostalgie und kalkulierter Provokation, der das „Bieber Fever“ neu entfachte. Selbst Addison Rae erklärte während ihres Sets augenzwinkernd, sie sei „nur für Bieber da“.

Rekordgage und Selbstvermarktung

Mit einer Rekordgage von rund zehn Millionen US-Dollar gilt Bieber als teuerster Act der Coachella-Geschichte. Besonders bemerkenswert: Den Deal schloss er ohne klassischen Vermittler ab – ein Beleg für seine Kontrolle über die eigene Marke.

Diese Selbstbestimmung zog sich durch den gesamten Abend. Der Auftritt wirkte wie eine Hommage an sich selbst – ein bewusst inszenierter Rückblick auf eine Karriere, die einst auf YouTube begann und nun auf derselben Plattform reflektiert wurde.

Eine Reise in die eigene Vergangenheit

Musikalisch setzte Bieber auf Reduktion statt Spektakel. Neue Songs dominierten den ersten Teil des Sets. Erst danach sorgte der nostalgische Abschnitt für kollektive Euphorie. Gastauftritte von Dijon und The Kid Laroi ergänzten die Show, doch Bieber blieb dabei insgesamt bewusst zurückhaltend.

Im Zentrum stand ein ungewöhnliches Konzept: Bieber ließ Fans indirekt die Setlist mitbestimmen. Er spielte alte Musikvideos live auf YouTube ab und wählte spontan aus. Hits wie „Baby“ oder „Sorry“ wurden so zu interaktiven Momenten, bei denen Vergangenheit und Gegenwart verschwammen. Katy Perry filmte aus dem Publikum und merkte an: „Gott sei Dank hat er YouTube Premium, ich will keine Werbung sehen.“

Besonders eindrücklich: Bieber sang im Duett mit seinem jüngeren Ich – eine symbolische Inszenierung, die das Thema Selbstreflexion unterstrich. Dazu interpretierte er das Chris-Brown-Cover „With You“, das ihm 2008 eine erste Welle an Aufmerksamkeit bescherte, bevor Scooter Braun ihn entdeckte.

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Virale Clips ergänzten das Programm. Ein Ausschnitt aus einem alten RTL-Beitrag zeigte den berühmten Moment, in dem Bieber 2010 gegen eine Glastür lief. Dazu integrierte die Show das oft zitierte „it’s not clocking to you“-Video aus dem vergangenen Jahr.

Die Reaktionen im Netz fielen gespalten aus. Viele Fans feierten es, Bieber wieder so gelöst und glücklich zu sehen. Andere kritisierten die Show als „faul“ – die YouTube-Sequenzen lieferten dabei reichlich Meme-Material.

Bieberchella als Pop-Statement

Doch genau darin liegt die Stärke dieses Auftritts. „Bieberchella“ war keine klassische Festivalshow, sondern ein Spiel mit Identität, Erinnerung und digitaler Kultur. Zwischen Selbstironie und künstlerischem Konzept gelang dem Kanadier womöglich der klügste Umgang mit dem eigenen Mythos seit Beginn des Bieber-Fiebers.