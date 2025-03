Justin Bieber fühlt sich wie ein „Betrüger“

Dass ein Star wie Justin Bieber sich selbst „unwürdig“ fühlt, mag auf den ersten Blick vielleicht widersprüchlich klingen. Schließlich ist er seit seinen Teenagerjahren weltberühmt und hat eine große Fanbase. Das alles scheint dem 31-Jährigen aber nicht dabei zu helfen, seine Selbstzweifel zu überwinden.

Trotz des Erfolgs bleibt das Misstrauen gegen ihn selbst

Am Donnerstag, dem 13. März, sprach er das Thema in seiner Instagram-Story an und erzählte seinen Fans, dass er sich immer „unwürdig“ gefühlt habe, obwohl ihm im Laufe der Jahre Dutzende von Menschen in seinem Leben gesagt haben, dass er genug sei. Er fühle sich wie ein „Betrüger“, trotz freundlicher Worte. Anstatt sich durch Komplimente oder Anerkennung besser zu fühlen, scheint das bei dem Sänger genau das Gegenteil auszulösen. Er fühle sich dann „sneaky“, denn wenn die Leute wüssten, wie verurteilend oder selbstsüchtig er sei, würden sie ihn wohl nicht auf dieselbe Weise sehen.

„Wenn du dich sneaky fühlst, willkommen im Club“, schrieb er, und weiter: „Ich fühle mich auf jeden Fall an den meisten Tagen unfähig und unqualifiziert.“

Ein paar Tage zuvor postete er bereits ähnliche Aussagen in seiner Story. Seine genauen Worte lauteten: „Wir haben heute nichts zu beweisen. Nur das Geschenk des Lebens, das wir heute annehmen und empfangen müssen. Wir schulden uns nichts und wir schulden niemandem etwas.“

Justin Bieber: Immer wieder tauchen Gerüchte über ein Drogenproblem auf

Es kommen immer wieder Spekulationen über die mentale Gesundheit des Sängers auf. Nicht selten wird dabei befürchtet, dass er wieder Drogen nehmen könnte. Im Februar teilte ein Sprecher des Bieber-Paars „TMZ“ wohl mit, dass die Gerüchte über Justins Drogenprobleme jedoch nicht der Wahrheit entsprächen. Er nannte die Behauptungen „bedauernswert“ und „anstrengend“. Der Sänger habe ihm zufolge ein „sehr transformatives Jahr“ hinter sich, in dem er „viele Freundschaften und Geschäftsbeziehungen, die ihm nicht zusagten, beendet hat“.

Trotz der negativen Schlagzeilen passieren im Leben des Musikers auch viele gute Dinge. Im August 2024 brachte seine Frau Hailey den ersten gemeinsamen Sohn, Jack Blues Bieber, zur Welt. Zusätzlich arbeitet Bieber seinem Sprecher und zahlreichen Berichten zufolge aktuell an neuer Musik.