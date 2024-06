K.I.Z.: Alle Infos zur „Görlitzer Park“-Tour 2025

K.I.Z. gehen 2025 auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben alle Infos zu Terminen und Tickets.

Am 21.6.2024 veröffentlichten die Berliner Hip-Hopper K.I.Z. ihr neues Album GÖRLITZER PARK (plus ein Begleitalbum namens K.I.Z UND DER ANSCHLAG AUF DIE U8“). Während das Trio, bestehend aus Tarek Ebéné, Maxim Drüner und Nico Seyfrid, den Release diesen Sommer mit wenigen Festival-Shows feiert, folgt ab Februar 2025 eine große Tour. Wir haben alle Termine und Infos zu Tickets.

Insgesamt stehen 17 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Programm. Die Tour beginnt am 28.2.2025 mit einem Auftritt in Trier und endet am 29.8.2025 mit einer Open-Air-Show auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg.

K.I.Z.: Die Tourtermine im Überblick

28.2.2025: Trier, SWT Arena

1.3.2025: Zürich, Hallenstadion

2.3.2025: Freiburg, Sick-Arena

4.3.2025: Kassel, Nordhessen Arena

5.3.2025: Dortmund, Westfalenhalle

7.3.2025: Braunschweig, Volkswagen Halle

9.3.2025: Münster, MCC Halle Münsterland

11.3.2025: Lingen, EmslandArena

12.3.2025: Flensburg, Campushalle

14.3.2025: Berlin, Max-Schmeling-Halle (Ausverkauft)

15.3.2025: Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

21.3.2025: München, Zenith

22.3.2025: Wien, Stadthalle

24.3.2025: Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

27.3.2025: Stuttgart, Schleyer-Halle

28.3.2025: Frankfurt am Main, Festhalle

29.8.2025: Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld (Open Air)

Das Berlin-Konzert am 14.3.2025 ist bereits ausverkauft. Wie die „Berliner Zeitung“ berichtet, wurde am 23. August 2025 in der Berliner Wuhlheide ein Zusatzkonzert anberaumt.

Tickets

Tickets für die Shows sind unter exklusiv auf der Website krasserstoff.com erhältlich. Die Ticketpreise variieren je nach Kategorie und Venue – Tickets für das Eröffnungskonzert in Trier sind auf der Website ab 65 Euro erhältlich. Karten für das Konzert in Zürich kosten mindestens 75,40 Euro. Für andere Venues gibt es auch Tickets um 59,05 Euro.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wer die Band schon früher wieder live genießen möchte, kann das auf den Schwesterfestivals Hurricane und Southside tun, wo die Band Teil des Line-ups sein wird.